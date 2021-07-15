Ketem nedir, görevleri nelerdir? Ketem randevusu nasıl alınır?

KETEM; kanser adına erken tanı yapan eğitim merkezi şeklinde tanımlanabilir. Açılımı ise; Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi şeklindedir. Ulusal kanser kontrol programı ile yürütülen programdır. Avrupa Birliği ve Türkiye ile ortak şekilde yürütülen projeyle geliştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı açısından kanser ile mücadele için kurulmuş olan ve ücretsiz olarak hizmet veren tarama merkezidir. 2008 senesinden bu güne pek çok şehirdeki devlet hastanelerinde hizmet verir. Türkiye çapında toplam şekilde 124 tane kanser tarama merkezi vardır.

Ketem Nedir?

KETEM; erken kanser tanısının hayat kurtarması mantığından yola çıkılarak kurulmuştur. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanseri ile alakalı toplum içerisinde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Kanserden korunma metotlarını aktarıp, birebir eğitimler düzenlenerek toplum bilgilendirilir. Kanserin neyden olduğunu ve ölümlerin azaltılmasını amaçlar. Genel şekilde kanserin kontrol altına alınmasını ve kanserin hakkında bilinçlendirmeyi amaçlar.

KETEM; birçok kişi açısından merak edilir. Bilhassa kanser hastaları ya da kanser hastalığıyla savaşan kişilerin bu kurumun açılımının ne olduğunu bilmek istemektedirler. KETEM'in açılımı; Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi şeklinde bilinmektedir. KETEM'in ana görevi; kanser taramalarının yapılmasıyla hedef nüfusun kanserden kaynaklanan ölümlerin azaltılmasıdır. Erken tanının önemi ve halkın farkındalığı sağlanarak, kanserin etken dönemlerde tanısını ve tedavisini mümkün kılmaktadır.

Ketem Görevleri Nelerdir?

Sağlık bakanlığı açısından en mühim şeyler arasında, kanser ile mücadele yer almaktadır. Bu durumun başarıya ulaşması adına birçok bireyler açısından devlet ve özel girişimler olmuştur. Bu girişimler içerisinde de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi yer almaktadır. KETEM şeklinde bilinen bu kurum, kanser ile mücadele kapsamında kurulmuştur.

KETEM merkezinin görevi; öncelikle hastalık vaziyetinde ne yapılması gerektiğine dair eğitimlerdir. Kişilerin en fazla dikkat etmesi gerektiği rahatsızlıkların başında kanser çeşitleri bulunmaktadır. Pek çok kanser çeşidinin ölüm oranı çok yüksektir. Bu yüzden bu rahatsızlığa karşı dikkatli olunmasında çok fazla yarar bulunur.

İlk şekilde kişilerin sonuçlarının; Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde pek çok bireyin ayrıntılı muayene neticeleriyle beraber araştırıldığı söylenebilir. Bu muayene sunumları ile kanserle mücadele konusunda en etkili yolun ne olduğu düşünülür. Kanser ile mücadele konuları daha çok kişiye özel olup, çok mühim olmaktadır. Bunun dışında Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde kişilere nasıl yaklaşılması gerektiği de incelenmektedir.

Ketem Randevusu Nasıl Alınır?

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine başvurunun nasıl yapılması gerektiği konusunda aile bireyleri destek olmaktadırlar. Aile doktorundan kanser taraması adına form istenmektedir. Bir diğer yol ise; direkt şekilde kuruma gitmek olacaktır. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde kanser taraması dışında başka kanser taramaları adına randevu gerekmemektedir. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde test yaptırmak adına kimlik numarasıyla işlem yapmak yeterli olacaktır.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi; devlet ve üniversiteleri, toplum sağlığı merkezlerinde hizmet sunan merkezdir. Bu yüzden direkt şekilde sağlık kurumlarından randevu alınması mümkündür. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne bu şekilde randevu alarak, tüm taramalar ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde kanser taraması yaptırarak, erken teşhis ile kurtulmak mümkün olacaktır.