Ketebe Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Ketebe Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Oldukça geniş bir alana yayılan Osmanlı devleti birçok farklı kültürden izler taşımaktadır. Bu izlerde günümüzde halen hissedilmektedir. Ketebe sözcüğüne bu kültürel mirasın en büyük örneklerinden birisidir.

Ketebe Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ketebe Arapça kökenli bir kelimedir. Daha çok edebi eserlerde ya da hattatların eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Aslında Türkçe karşılığı olarak kullanılan kelime karşımıza sıkça çıkmaktadır ve hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Ketebe bir yazma eserin sonunda başka bir yazardan alıntı yapılmışsa o yazdı manasında kullanılan bir kelimedir. Daha çok Ketebehu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bazı eserlerde icazetname alındıktan sonra ketebe kullanılırdı. Ketebe sonrasında ise "min telâmiz-i ... " yazılarak alıntı yapılan üstadın ismi de yazılırdı.

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Arapçada Ketebe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Ketebe Türk Dil Kurumu sözlüğünde bunu o yazdı anlamına gelmektedir: Bir eserin sonunda o eserde yapılan alıntı sözün yazarını belirtmek için kullanılmaktadır. Bazen de yazarlar yani hattatlar kendi özel sözlerini de belirtmek için ketebe kullanmaktadır. Ketebe kelimesi yerine harrerehû, nemekahû, sevvedehû sözleride kullanılmaktadır.

Ketebe arapça eserlerde daha çok üstatlara saygı göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzde eserlerin sonunda yer alan kaynakça benzeridir.