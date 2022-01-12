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Kestaneler hakkında merak edilen birçok bilgi bulunuyor. Kestaneler yapı bakımından bakıldığında meyve olarak değerlendiriliyor. Kendi başlarına yetişen kestaneler, meyve olarak kabul ediliyor.

Kestane Meyve mi Sebze mi?

Günümüzde insan sağlığı için tüketilen farklı meyve ve sebze türleri bulunuyor. Hangi gıdaların meyve, hangi gıdaların sebze olduğu bazen insanlar tarafından karıştırılabiliyor. Kestane de, herkesin merak ettiği bir üründür. Kimi insana göre kestane meyve kabul edilirken, farklı bir insana göre de sebze olarak kabul ediliyor. Meyve ve sebze ayrımı yapabilmek için ürününü yetişme özelliklerine bakmak gerekiyor. Kestane ağaçta yetişen bir ürün olması nedeniyle meyve olarak kabul ediliyor. Herkesin severek tükettiği kestaneler, günümüzde meyve çeşitleri arasında yer almaya devam ediyor.

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Kestane meyve özelliklerini taşıyan bir yiyecek türüdür. Özellikle kış aylarının olmazsa olmazı olan kestanelerin meyve olarak kabul edilmesi gerekiyor. Meyve olarak günümüzde tüketilen bir gıdadır. Kestane ağaçta yetişen bir yiyecektir. Ağaçta yetişen ürünler yetkililer tarafından meyve olarak adlandırılıyor. Kestane de ağaçta yetişen bir ürün olarak, tüm yetkililer tarafından meyve olarak kabul ediliyor.