Keson nedir? İnşaat ve mobilya'da keson kavramı

Kesonlar, çalışma alanını kuru tutacak biçimde suyun dışarı pompalanabilmesi için inşa edilir. İskelelerin açık olan bir keson kullanılarak inşa edilmesi durumunda ve ideal toprağa erişebilmek pratik olmadığında, uygun olan bir alt temel yaratmak için sürtünme kazıkları adı verilen kazıklar çakılabilir. Bu kazıklar, kolon ayağının dikilmiş olduğu bir temel pedi vasıtası ile birbirine bağlanır.

Keson Nedir?

Keson temel, köprü ya da rıhtım gibi kalıcı olan yapılar içerisinde yapının sudan herhangi bir zarar görmemesi için kullanılmakta olan bir temel çeşididir. Zemin yapılarının çoğu alt bölmelerinde su barındırabilirler. Su bulunması zaman geçtikçe binanın yapısına ve temeline hasar verebilecek bir unsurdur. Bu sebeple su bulunmasına karşı tedbirlerin alınması gerekir. İnşaat piyasasında bu işlemler için keson temeller kullanılır. Keson, inşaat alanı içinde su bulunan zeminlere temel yapabilmek için çelik veya beton yapılı koyulmakta olan kasalardır. Keson temel, genel itibari ile köprü ayak temelli içinde tercih edilir. Bu işlemde zemin yapısı sulu olsa bile zeminin nasıl olduğu veya zeminin türü oldukça önem arz eden durumlardan birisidir.

Mobilyada Keson Kavramı Nasıl Olur?

Ofis mobilyaları içinde en çok tercih edilen grupta yer alan keson, çalışanların en çok kullanmış olduğu mobilyadır. Çekmeceli olma niteliğinden ötürü dosya dolabı şeklinde de kullanılmakta olan kesonlar, yalnızca ofis ortamlarında değil evlerin içinde de kullanılır. Evlerde kullanılacak olan modeller genelde yüksek ve geniş olurken ofis boyları ise küçük ve taşınabilir niteliğe sahiptir.

Kesonlar farklı tasarımlar kapsamında üretilebilme imkanına sahiptir. Kullanım itibari ile etajere benzetilebilen kesonlar, özellikle çalışma alanları içerisinde dağınık bir görüntünün ortadan kaldırılması açısından oldukça başarılı olmaktadır.

Keson Temel Hangi Durumlar İçerisinde Kullanılır?

Kesonların kullanım alanı oldukça geniştir. Bu alanlar şu şekilde sıralanabilir:

Suyun içerisindeki yapılar üzerinde yıkıcı kuvvetlerin olmasına karşı su altında çok büyük bir altyapı çalışmasının gerekli olması durumunda,

Toprağın içerisinde büyük yanal yükleri oluşturabilecek olan kayalar ve benzeri yapıların mevcut olması durumunda,

Temelin çok büyük bir yanal yüke maruz kalması durumunda,

Nehirde ya da denizde su derinliğinin fazla olması durumunda,

Yapıya etki eden nehir kuvvetlerinin mevcut olması durumunda,

Mevcut olan yeraltı suyu akışının agresif olması durumunda,

Keson temellere ihtiyaç duyulur. Ayrıca tüm bunlar haricinde de özel olan durumlarda gereksinim duyulması halinde uygulanabilirler.