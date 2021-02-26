Keskin Sirke Küpüne Zarar Verir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Keskin sirke küpüne zarar verir atasözü, insanın öfkesinin en çok insana zarar vereceğini, ani alınan kararların, ani öfkelerin doğru sonuçlar doğurmayacağını anlatır.

Keskin Sirke Küpüne Zarar Verir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kesin sirke küpüne zarar verir atasözü genel olarak çok fazla öfkeli olan insanlara uyarı niteliğinde söylenen bir sözdür. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: Öfkeli ve sert kimsenin ani bir karar ile hareket etmesi sonucunda en büyük zararı kendisine verecektir. Bu nedenle ani şekilde öfkelenen insanlara ve bu doğrultu da harekete geçmeye kalkan insanları uyarmak için kullanılır.

Keskin Sirke Küpüne Zarar Verir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Keskin sirke küpüne zarar verir atasözü kullanıldığı cümlelerde uyarı amaçlı olarak varlık gösterir. Örneğin: Oğlum sakin ol! Kesin sirke küpüne zarar verir, en büyük zararı bundan sen görürsün.