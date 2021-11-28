Kesirli Sayılar Nedir? Kesirli Sayılarda Toplama, Çıkarma, Bölme Ve Çarpma İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kesirli Sayılar Nedir? Kesirli Sayılarda Toplama, Çıkarma, Bölme Ve Çarpma İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Kesirli Sayılar Nedir Kesirli Sayılarda Toplama, Çıkarma, Bölme Ve Çarpma İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Kesirler, matematiğin oldukça önemli olan konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayatta her zaman tam sayıların olmadığını göstermesi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Günlük yaşamda alışverişlerde sürekli olarak insanların karşısına çıkma durumu vardır. Sizin için Kesirli sayılar nedir? Kesirli sayılarda toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemi örnekleri ile konu anlatımını derledik.

Haberin Devamı

Pek çok insan farkında olmasa da günlük hayatında kesirleri kullanmaktadır. Kesirler konusunu iyi öğrenmek, günlük yaşamda, sınavlar esnasında doğru şekilde kullanmayı kolaylaştırır. Kesirler kısaca, bir bütünün eş parçalara ayrılması ve ayrılmış durumda olan her bir parçanın kesir cinsinden gösterilmesinden oluşmaktadır. Günlük yaşamda ½ yerine “yarım”, ¼ yerine “çeyrek” kavramları sıklıkla kullanılmaktadır. Matematik ve günlük yaşamın dışında mühendislik, astronomi, kimya ve spor dallarında kesirleri görmek mümkün olmaktadır. 

 Kesirli Sayılar Nedir? 

 Her nesne bir bütün olarak kabul edilmektedir. Bu nesne eş parçalara bölündüğü takdirde (burada dikkat edilmesi gereken konu eş parçalar olmasıdır. Gelişigüzel parçalara ayırma durumunda kesirden söz edilemez) her biri bütünün bir eş parçası olmaktadır. Bir bütünün bölünmesi sonucunda elde edilen bu eş parçalardan her birine kesir denilmektedir. Kesir konusu ile alakalı olarak sıklıkla duyulan terimleri kısaca açıklamakta yarar olacaktır. 

 Pay; Bir bütünden kaç eş parça alınmış olduğunu gösterir. Pay, kesir çizgisinin üstüne yazılır.

Haberin Devamı

 Kesir Çizgisi; Pay ve paydayı birbirinden ayırmakta olan yatay çizgidir.

 Payda; Bir bütünün kaç eş parçaya ayrılmış olduğunu gösterir ve de kesir çizgisinin altına yazılır. 

 Kesrin Okunuşu; Kesri iki farklı şekilde okumak mümkündür. İlk olarak pay okunursa “iki bölü üç”; ilk olarak payda okunursa “üçte iki” olarak okumak gerekir. 

 Kesirler; basit, bileşik ve tam sayılı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Basit kesirler; Payı paydasından küçük olan kesirler olma özelliği taşımaktadır. Bir bütünden alınmış olan parçaları göstermektedir.

 2/3, 3/5, 2/6 basit kesirlere örnek verebilir. bun göre: 

 Tam Sayılı Kesirler; Tam sayı ve basit kesirden oluşmakta olan kesirlerdir. Bu kesirler de birden fazla sayıda bütünün olduğunu gösterirler. 1 ¼, 2 2/3, 4 3/5 tam sayılı kesirlere bir örnektir. Örnek olarak, bir tam bir bölü dört şeklinde okunmaktadır. 

 Bileşik Kesirler; Payı paydasına eşit olan ve aynı zamanda da paydasından büyük olan kesirlerdir. Bir bütün ya da bütünden fazla olduğunu göstermektedir. 4/3, 5/2, 8/3 bileşik kesirlere bir örnektir. 

 Kesirli Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı 

Haberin Devamı

 Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi için ilk olarak paydalarının eşit olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle toplanacak ya da çıkarılacak olan kesirlerde bulunan, kesir çizgisinin altında yer alan sayıların aynı olması gerekmektedir. 

 2/3 + 1/3 = 3/3 Paydalar eşit durumda ise, paylar toplanır, Paydalardan biri yazılır. 

 2/3 - 1/3 = 1/3 Eşit olan paydalı çıkarma işleminde ise paylarda normal çıkarma işlemi yapılır. Payda kısmına paydalardan biri yazılmalıdır. 

 Eşit paydalı olmayan kesirler söz konusu olduğunda ise toplama ve çıkarma işlemlerini yapmak için

Haberin Devamı

 ilk olarak paydaları minimum bir ortak sayıda eşlemek gerekmektedir. Bunun en kolay yolu ise paydaları birbirleri ile çarparak ortak sayıyı bulmaktır. 

 2 - 1 = 2x5 - 1x3 = 10 - 3 = 7 Paydaları eşitleme işleminin gerçekleştirilmesinden sonra, payları çıkarılıp,

 3 5 3x5 5x3 15 15 15 paydalardan biri yazılmalıdır.

 (5) (3) 

 Kesirli Sayılarda Bölme ve Çarpma İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı 

 Kesirlerde çarpma işlemi yapılırken paylar ve paydalar kendi aralarında çarpma işlemine tabi tutulmalıdır. Kesirler arasına “.” işareti konulabileceği gibi “x” İşareti de konulabilmektedir. 

 ​2 x 1 = 2x1 = 2

 ​5 4 5x4 20 

Haberin Devamı

 Kesirlerde bölme işlemini yapılırken de en basit şekilde birinci kesri aynen yazarak, ikinci kesri ters çevirerek, çarpma işlemini yapmak mümkün olmaktadır. 

 5/2 : 2/3: şeklinde bölme işlemi yapılırken ; 5 x 3 = 5x3 = 15 şeklinde işlemi yapabilmek mümkün olmaktadır.

 2 2 2x2 4

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising