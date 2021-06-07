Keşif nedir? Keşif tanımı ve TDK sözlük anlamı

Keşif, var olduğu tespit edilen bir şeyin ortaya çıkarılma durumuna verilen isimdir.

Keşif Nedir?

Keşif kelimesi pek çok alanda kullanılan bir kelimedir. Özellikle keşifle ilgilenen kişiler bu kelimenin ne anlama geldiğini araştırabiliyor. Özellikle öğrenciler keşif kelimesinin anlamını öğrenmek istiyor. Keşif, Arapça kökenli bir kelimedir. Herhangi bir şeyi ortaya çıkarma durumu keşif olarak değerlendirilir. Özellikle bir şeyin olacağını önceden anlama veya tahmin etme keşif olarak değerlendirilir. Genellikle gerçekten olan herhangi bir şeyin, tespit dilerek ortaya çıkarılmasıdır.

Keşif Tanımı Ve TDK Sözlük Anlamı

Keşif kelimesi farklı şekillerde kullanılabiliyor. TDK her kelimede olduğu gibi, keşif kelimesinin de anlamını belirlemiştir. Keşif kelimesi TDK'ya göre, meydana çıkarma olarak açıklanmıştır. Keşif kelimesi keşfetmek şeklinde kullanılabiliyor. Keşif işlemlerinin başarıyla yapılması sonucu, keşfetmek kelimesi ortaya çıkıyor.

Herhangi bir durumun farkında olmadan, bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak keşif olarak değerlendiriliyor. Keşif her alanda yapılabilen bir durumdur. Keşif herhangi bir şeyi bulmak için yapılan çalışmalar olarak da biliniyor. Her alanda keşif yapılabilir ve daha önce tespit edilmeyen şeyler tespit edilebilir. Bu durumlar genellikle keşif başlığı adı altında toplanır.