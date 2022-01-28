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Keşfetmek ne demek, ne anlama gelir? Keşfetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Keşfetmek#Sözlük
Keşfetmek ne demek, ne anlama gelir Keşfetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Türkçe dilinde yer alan kelimelerden birisi de, keşfetmek kelimesidir. Keşfetmek kelimesi anlamı bakımından kullanılan bir kelimedir. Anlamı merak edilen keşfetmek sözcüğünün sözlüklerde araştırması yapılabiliyor. Anlamıyla birlikte nasıl yazılacağı da, araştırılan önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Keşfetmek ne demek, ne anlama gelir? Keşfetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Sahip olduğu anlam bakımından keşfetmek kelimesi sıklıkla kullanılabiliyor. TDK'ya göre keşfetmek kelimesi, olduğu bilinmeyen herhangi bir şeyi bulmak anlamındadır.

 Keşfetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Türkçe dilindeki kelimelerden biri olan keşfetmek kelimesi çok araştırılan bir kelime türüdür. Anlamı merak edilen keşfetmek kelimesinin sahip olduğu tüm anlamlar sözlüklerde bireyler tarafından araştırılıyor. Anlamı önemli olan keşfetmek kelimesi, daha önce bilinmeyen bir şeyi bulmak anlamında kullanıyor. Varlığından habersiz olunan bir şeyi bulmak, keşfetmek kelimesiyle ifade ediliyor.

 Keşfetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Keşfetmek sözcüğünün anlamını öğrenmek dışında, bireyler yazılışlarını da araştırabiliyor. Merak edilen keşfetmek sözcüğü bitişik yazılan bir kelimedir. Keşf etmek şeklinde yazılması doğru değildir.

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 TDK Sözlük Anlamı

 Bireyler kelimelerin en doğru anlamlarını öğrenebilmenin yollarını ararken, TDK'da inceleme yapabiliyor. Her kelimenin doğru anlamlarını bulmak için TDK tercih ediliyor. TDK'ya göre keşfetmek kelimesinin karşılığı kişilerce araştırılıyor. TDK'da keşfetmek kelimesinin belirlenen anlamı, var olduğu daha önceden bilinmeyen herhangi bir şeyi bulmaktır.

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