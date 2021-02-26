Kervan Yolda Düzelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir işin gerçekleşebilmesi için yeteri kadar zaman yok ise eksik kalan şeylerin giderilmesini bekleyerek zaman kaybetmek aslında akıllıca değildir. Eğer imkan var ise başlamak, tespit edilen tüm eksikliklerin küçük küçük giderilmesi çok daha akıllıca olacaktır. Kişinin tecrübe kazanıp işini daha hızlıca kavramayı sağlar.

Kervan Yolda Düzülür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir işe girilmesinin ardından işin düzelmesi beklenmelidir. İşin içinde olan sorunlar çözülmelidir. Bu şekilde olabilmesi hem sorunların zamanında ve yerinde belirlenmesini hem de işine gönül koyan kişilerin başarıya ulaşabilmesini sağlar.

Kervan Yolda Düzülür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Daha fazla oyalanmadan yola çıkalım eksikleri yavaş yavaş alırız, kervan yolda düzülür.

Sınavında başarılı olmak istiyorsan plan yapmakla daha fazla zaman kaybetmemelisin kervan yolda düzülürmüş, bir an önce çalışmaya başlamalısın.