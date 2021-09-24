Kertenkele Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Kertenkele İnsanları Isırır Mı, Hangileri Zehirlidir?

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"Kertenkeleler" terimi, Squamata takımına ve Reptilia sınıfına ait hayvanları ifade eder.

Kertenkele Türleri ve İsimleri Nelerdir?

Milyonlarca yıl önce amfibilerden evrimleştiğine inanılıyor. Yeryüzünde yaklaşık 10000 farklı Reptilia türü vardır. Hayvanlar aleminin Chordata filumuna ait soğukkanlı hayvanlardır. Kertenkelelerde bu türe ait hayvanlar olarak sınıflandırılırlar.

Kertenkeleler, Squamata takımına ve Sauria alt takımına giren pullu tenli sürüngenlerdir. Boyları 2 cm ile 3 metre arasında değişen ince bir kuyruk ile 5.500'den fazla türden oluşur. Bu sürüngen türü yaklaşık 200 milyon yıldır hayatta kalmıştır. Bazı türlerde kertenkelelerin ağırlığı bazen 0,5 gramdan 150 kg'a kadar düşebilir. Aynı zamanda sürüngen olan yılanlar, kertenkelelerden ortaya çıktı ve bir grup uzuvsuz kertenkele olarak biliniyor.

Görünümdeki benzerlik nedeniyle, kertenkeleler genellikle yılanlarla karıştırılır. Bu sürüngenler her ortama uyum sağlar ve karada, suda ve yeraltında bulunur. Kertenkelelerin insan ortamına sağladığı faydalar tanınmamaktadır. Bazı kertenkeleler haşere kontrolü ve yiyecek kaynağı olsa da, kendileri haşere görevi gören kertenkeleler de vardır.

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Antarktika hariç her kıtaya yayılan 6.000'den fazla kertenkele türü vardır. Kertenkeleler tüm şekil ve boyutlarda gelir ve bazıları bacaksızdır. Bilinen en küçük kertenkele türü , Dominik Cumhuriyeti kıyılarındaki bir adada keşfedilen Sphaerodactylus ariasae veya Jaragua kertenkelesidir. Yetişkinler 0,63 ila 0,71 inç uzunluğundadır.

Yelpazenin diğer ucunda, dünyanın yaşayan en büyük kertenkelesi olan Komodo Dragon (Varanus komodoensis) bulunur. Doğrulanmış en büyük numune toplam vücut uzunluğu 10.3 fit'e ulaştı ve 160 kg'ın üzerinde ağırlığa ulaştı. Varanus komodoensis, Endonezya’nın Flores, Rinca, Gili Motang ve Komodo Adaları'nda bulunur. Bu kertenkele, büyüklüğü nedeniyle çevresinin en yüksek avcısıdır. Dahası, komodo ejderinin tükürüğünün zehirli olduğu ve antikoagülanların yanı sıra toksik bir protein kokteyli salgıladığı varsayılır.

Yüzeysel olarak yılanlara benzeyen başka bir kertenkele grubu da Pygopodidae ailesinin üyeleridir. Bu nedenle, bu hayvanlara bazen bacaksız kertenkeleler denir. Pygopodids, yılanlardan farklıdır çünkü çatallı bir dil yerine çentikli bir dile sahiptirler. Ayrıca, Pygopodids, göz kapaklarının yanı sıra dış kulak açıklığına sahiptir. En çok bilinen kertenkele türleri;

Boncuklu kertenkele

Bukalemun

Chuckwalla

Basilisk kertenkele

Çöl iguanası

Fırfır yakalı kertenkele

Deniz İguanası

Geko kertenkelesi

Gilla Canavarıdır.

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Kertenkeleler böcek yemeyi sever ve ana besin kaynaklarıdır. Sürünen böcekler, uçan böcekler, meyveler ve su kertenkeleleri çeken besinlerdir.

Kertenkele İnsanları Isırır mı?

Evet. Kertenkelelerin bir takım savunma mekanizmaları vardır. Isırma eylemi bunlardan biridir. Genel olarak kendilerini tehlikede hissettiklerinde bu eylemi gerçekleştirirler.

Kertenkelelerden Hangileri Zehirlidir?

Gilla Canavarı ve Boncuklu kertenkeleler zehirlidir. Ancak ele alınmadığı ve tehdit hissetmedikçe ısırmazlar. Zehir, zehirli yılanlarda olduğu gibi dişlerden enjekte edilmek yerine dişlerdeki oluklardan aşağı damlayarak ısırık yarasına girer. Zehir salınmayan kuru ısırıklar meydana gelebilir. Ancak kertenkele ısırıklarının kuru olma olasılığı yılan ısırıklarından daha azdır.

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Bir kertenkelenin çenelerinin kuvveti ezilme veya sıkıştırma yaralanmasına neden olabilir. Bu yaralanmalar şiddetli şişme göstermektedir. Alttaki dokulara, kan damarlarına, sinirlere, eklemlere veya kemiklere zarar verebilir. Zehirli bir kertenkele ısırığı belirtileri;

Orta ila şiddetli kanama,

Zonklama veya yanma ağrısı,

Birkaç saat içinde giderek kötüleşen şişlik,

Yarada görülen diş izleridir.

Zehirli bir kertenkele sizi ısırdığında ise;

Zayıf hissetme,

Baş dönmesi,

Mide bulantısı ve kusma,

Aşırı terleme,

Nefes almada zorluk,

Bir belirtileri şiddetli alerjik reaksiyon göstermeniz mümkündür.