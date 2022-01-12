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Dünyanın en hızlı hareket eden hayvanları içerisinde kertenkele gelir. Aynı zamanda fizyolojik yapısı ile beraber ilgi çeken hayvan türleri arasında yer alır. Bu doğrultuda kertenkelenin omurga da olup olmadığı yine merak edilen konular içerisinde bulunuyor.

Kertenkele Omurgalı mı Yoksa Omurgasız mıdır?

Kertenkeleler hayvanlar içerisinde sürüngenler kategorisinde yer alır. Aynı zamanda sürüngenler ise omurgalılar içerisinde bulunur. Bu doğrultuda bakılacak olursa kertenkele omurgalı bir hayvandır.

Kertenkele Omurgalı mı?

Omurgalı hayvanlar içerisinde balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler yer alır. Aynı şekilde kertenkele sürüngenler kategorisinde bulunur. O yüzden kertenkelenin omurgalı bir hayvan olduğu ifade edilir. Üstelik taşımış olduğu omurga ile beraber oldukça esnek ve atik bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca birçok farklı özelliği ile beraber dünyanın en ilgi çeken omurgalı hayvan türleri içerisinde geldiğini ifade etmek gerekir.