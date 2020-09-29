Kertenkele nedir? Kertenkele ne yer ve nasıl ürer? Büyük küçük kertenkele türleri

Kertenkele sürekli kendini yenilemesi gereken hayvanlardan bir tanesidir. Kertenkelenin özellikleri ile ilgili bilgi almak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kertenkele Nedir?

Kertenkeleler genellikle kırsal ve kurak bölgelerde yaşamını sürdüren ve ülkemizde de oldukça sık görülen canlılar arasındadır. Günümüzde yaklaşık 3000 üzerinde kertenkele çeşidi olduğu bilinmektedir. Bunun yanında gün geçtikçe de yeni kertenkele türleri de bulunmaya devam etmektedir.

Kertenkeleler sıcağa karşı dayanıklı hayvanlar değillerdir. Bu nedenle de genellikle kurak bölgelerde bu canlılara daha sık rastlanır. 3000'in üzerinde türü olan bu canlıların farklı özelliklere sahip olanları da vardır. Bunlara örnek verilecek olursa; bazı kertenkele türleri toprak altında yaşarken, bazıları ise ağaçlarda yaşamını sürdürür.

Bunun yanında bazı kertenkele türleri su üzerinde yürümekte ve hatta koşmaktadır. Bazı kertenkele türleri ise bulundukları ortama göre renk değiştirmekte ve bu sayede düşmanlarından korunmaktadır.

Çoğu kertenkelenin 4 adet ayağı olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat insanlar tarafından çok bilinmese de iki ayaklı hatta ayağı olmayan bu sebeple de yılan ile karıştırılan kertenkele türleri de bulunmaktadır.

Bu canlıların ayaklarında beş adet parmakları vardır ve bu parmakların ucunda ise oldukça güçlü tırnaklar bulunur. Kertenkeleler tırnakları sayesinde çok dik yerlere kolaylıkla çıkabilir. Yine bu tırnaklar sayesinde avlarını da kolay bir şekilde yakalayabilirler.

Kertenkele Ne Yere ve Nasıl Ürer?

Kertenkeleler çoğu zaman böcekler ile beslenirler. Bu sebeple de böcekçil oldukları söylenebilir. Eklem bacaklılar ve böcekler çoğu zaman bu sürüngenlerin besin kaynağı olmaktadır.

Kertenkeleler avlarını yakalamak için genellikle dillerini de oldukça işlevsel bir şekilde kullanabilirler. Dilleri oldukça uzun, yapışkan ve çok hızlı hareket etme özelliğine sahiptir. Bu sayede küçük böcekleri kolay bir şekilde avlayabilirler.

Kertenkeleler yumurtlayarak çoğalan canlılardır. Yaz aylarında dişi kertenkeleler toprağı kazıp bir çukur oluştururlar ve bu çukurun içine yumurtalarını bırakırlar.

Bunun yanında kertenkeleler kış uykusuna da yatmaktadırlar. Kışın uykuya yatan bu canlılar ilkbahar da tekrar uyanırlar.

Büyük ve Küçük Kertenkele Türleri

Bu canlılar soğuk kanlı olmaları sebebi ile güneşli günlerde güneşlenmekten hoşlanırlar. Genellikle yanlarından geçen böcekleri hızlı bir şekilde dilleri ile avlayıp bu şekilde beslenirler. Renk çeşitleri yaşadıkları bölgeye uyumlu bir hal alır. Bu nedenle de yırtıcı kuş ve yılan gibi türlere av olmaktan kurtulabilirler.

Herhangi bir tehlike ile karşılaştıkları zaman kuyruklarını bulundukları yerde bırakır ve hızla kaçarlar. Kurt ve böcek tarzında canlılar ile beslendikleri için insanlar adına faydalı oldukları da söylenebilir.

Amerika'da Helodermatidae isimli kuyrukları küt olan iki tür bulunur. Derileri üzerinde boncuğa benzeyen pullar bulunur. Bu sebeple boncuklu kertenkele ismi ile de bilinmektedirler. Bu canlıların bir metreye kadar büyüdükleri de bilinir. Helodermatidae isimli familyaya ait bu iki tür kertenkele de çok zehirli türlerdir. Fakat zehir iletim mekanizmaları çok gelişmemiştir. Bu nedenle de insanlar için çok tehlikeli değillerdir.

Dünya'da bilinen en tehlikeli kertenkele türü ise Komodo ejderi isimli türdür. Bu tür üç metreye kadar uzayabilir ve yaklaşık 70 kg ağırlığa ulaşabilir. Bu tür genelde leş ile beslenir. Oldukça iri olmalarına karşın çok iyi yüzerler ve tırmanırlar. Komodo ejderinin çatallı bir dili vardır. Bu dilini dışarı çıkararak yiyecek arar. Temel besin kaynakları leş olsa da manda, geyik, domuz tarzı hayvanları da çok rahat bir şekilde avlayabilmektedir.