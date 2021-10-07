Kerkenez Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Kerkenez Nerede Yaşar Ve Özellikleri

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Kerkenez kuşunu birçok kişi duymuş olsa da bu kuşun özelliklerini bilmeyen kişilerin sayısı da çoktur. Kendine has özellikleri bulunan kerkenez kuşunun oldukça yırtıcı bir görünümü vardır. Avcılık konusunda gelişmiş yetenekleri bulunan kerkenez kuşunun beslenme konusunda sıkıntı çekmediği görülmektedir.

Kerkenez Kuşu Nedir, Ne Yer ve Nasıl Beslenir?

Kerkenez kuşu, doğangiller familyasına ait bir kuş türüdür. Bu kuş türü oldukça çevik bir görüntüye sahiptir. Ayrıca kerkenezlerin havada asılabilme özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikten dolayı kerkenez kuşunun ön plana çıktığı görülmektedir.

Kerkenez kuşunun besin almak için böcek ve kemirgen avladığı bilinmektedir. Birçok böceğin ve kemirgenin kerkenez kuşunun avları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Kerkenez kuşlarının ağırlığı 120-620 gram ağırlığında değişmektedir. Boyları ise 30-40 cm aralığında olabilir.

Kerkenez kuşu yırtıcı bir kuştur ve ufak bir doğan türüdür. Köstebek, fare, böcek ve küçük kuşlar ile beslenebilmektedir. Avını yakaladıktan sonra yavaşça tüketmeye başlarlar. Yakalayabildiği av sayısı oldukça çoktur. Bu yüzden kerkenez kuşu beslenme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamaz.

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Bazı kerkenezlerin kuş yediği de bilinmektedir. Küçük ötücü kuşlar ve serçeler kerkenezin avları arasında yer almaktadır. Yırtıcı bir kuş olduğu için oldukça güçlü bir yapısı vardır. Keskin gözleri olduğu için birçok ava rahatça ulaşmaktadır.

Kerkenez Nerede Yaşar ve Özellikleri Nelerdir?

Kerkenez kuşu birçok alanda kolayca yaşayabilir. Bu yüzden yaşam alanı olarak çok sayıda bölge kerkenezler için bir yuva olabilmektedir. Dağlar, ormanlar, vadiler, deniz kıyıları ve birçok şehirde kerkenezin varlığı bulunmaktadır. Bu kuş türünün çorak bölgelerde pek bulunmadığı da bilinmektedir. Çünkü avlanmaya açık ve kısa bitkilerle kapalı alanları daha çok tercih etmektedirler.

- Türkiye'nin bütün alanlarında kerkenez görmek mümkündür.

- Uzun ve sivri kanatlara sahiptirler. Ayrıca ince ve uzun kuyrukları bulunmaktadır.

- Erkek kerkenezlerin baş kısmının tepesi ve ensesi mavimsiye benzer gri renktedir. Dişlerinki ise kızıl kahverengiye yakındır.

- Kerkenezin uçarken oldukça keskin bir yapısı olması dikkat çekmektedir. Bunun nedeni ise bu kuşun yırtıcı bir kuş olmasıdır.

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- Besin olarak tarla faresi ve köstebekleri çok severler.

- Kerkenezler 2 yaşına geldiği zaman üreme olgunluğuna gelmiş demektir.

- Yumurtalarını genel olarak kaya olukları, kuleler, ağaç kovukları, taşköprü boşlukları ve yüksek yerlerde bulunan boşluklara bırakırlar.

- Kerkenezler iyi bir uçucu ve çok başarılı avcılardır. Avına doğru ilerlerken hızlarını kesmezler. Bu özelliği avına direk olarak odaklandığını göstermektedir.

- Her iklim ve habibata uyum sağladıkları görülmektedir. Bu yüzden yaşam alanları oldukça geniştir.

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Kerkenezler havada asılı kalma özelliği ile çok dikkat çekmektedirler. Bu özelliklerini avlarını yakalarken de sıkça kullanırlar. Çünkü gözlem yaparak avlanmaya çalışırlar. Hakim bir noktaya yerleşen kerkenez kuşu avını tespit eder ve beklemeye başlar. Bu bekleme sırasında avını gözler ve en uygun anı bekler. Uygun bir anda dalışa geçerek avını kolayca yakalayabilir.

Kerkenez kuşunun oldukça ilgi çekici bir yaşantısı bulunmaktadır. Bu yüzden belgeselciler sık sık bu kuşu izlerler. Yaşam alanında tüm özelliklerini görme şansını bulabileceğiniz kerkenezin geniş alanlara yayıldığı bilinmektedir. Bundan dolayı kul türleri arasında oldukça popülerdir. Yırtıcı bir kuş olması da gösterilen ilgiyi daha çok artırmaktadır.