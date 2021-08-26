Kereviz Nasıl Soyulur? Kereviz Kabuğu Kolayca Nasıl Soyulur? Kereviz Limonlu Suda Ne Kadar Bekletilir?

Kerevizi pişirirken veya kerevizden salata hazırlarken kolay yöntemlerini ve püf noktalarını öğrenerek bilmek gerekmektedir. Kereviz üzerinde maydanoza benzer yapraklara sahip yumru şeklinde bir sebzedir. Kereviz sapları ve kökleri yiyecek olarak tüketilen bir sebze olmaktadır. Kereviz sağlıklı ve lezzetli bir yiyecek olduğu için tüketilmesi ve mutfaklarda özellikle mevsiminde bulundurulması yaygın olan bir besindir. Kereviz sapı ve kabuklarının soyulmuş hali çeşitli kürlerde ve diyet yemeklerde tercih edilen ve sağlık için faydaları olan bir gıdadır.

Kereviz Nasıl Soyulur? Kereviz Kabuğu Kolayca Nasıl Soyulur?

Kereviz soyulması için öncelikle yeşil olan kısmından ayrılması gerekmektedir. Yumru olan kısmının ise kabuklarının soyulması için sebze soyucular kullanarak soyulması gerekmektedir. Kereviz soyulması için en kolay yöntem ise kenarlarından ince ince keserek kabuklarından ayırmaktır.

Başta yeşil kısımları kesilir daha sonra yumru halinde olan yuvarlak kısmı kenarlarından ince dilimleyerek kesilir. Kerevizi iç kısmı elde edilene kadar tüm kabuk kısmı alınır. Kerevizin dış kısmı ince dilimler şeklinde hazırlanarak temizlenmesi ve soyulması atıl olarak daha az malzeme çıkarılmasını sağlamaktadır.

Kereviz kabuklarının soyulması ve doğranması püf noktalarının bilinmesi ile kolaylıkla yapılabilen bir hazırlıktır. Yemeklerde ve mezelerde hızlı şekilde hazırlamak mümkün olmaktadır.

Kereviz soyulduktan sonra hemen kullanılabileceği gibi bir müddet limonlu suda bekletilmek de yarar vardır. Kereviz kabuklarının daha rahat soyulması için ise öncelikle suda bekletmek ve toprağımsı olan kısımlarının temizlenmesini sağlamak gerekmektedir. Kereviz soyulduktan sonra hemen kullanılan bir sebzedir.

Kereviz Limonlu Suda Ne Kadar Bekletilir?

Kereviz kabukları soyulduktan sonra bir müddet limonlu suda bekletilmektedir. Kereviz sebze sinin limonlu suda bekletilmesinin nedeni ise karartma ve bozulma yapmaması aynı zamanda da kerevizlerin çıtırlığını koruması içindir. Kereviz limonlu su içerisinde bir miktar bekletilmesi yeterli olmaktadır. Uzun süre bekletilmesi sebzenin bozulmasına neden olacağı için kısa bir müddet kullanana kadar bekletmek yeterli olmaktadır.