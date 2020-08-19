Kerevet ne demek? Kerevet nedir? Kerevet TDK kelime anlamı

Kerevet sözcüğü Yunan kökenlidir. Eski ve Yeni Yunancada aynı anlama gelen yatak kelimesinden dilimize çevrilmiştir. Türkçesi "üstüne şilte örtülerek oturmaya veya yatmaya yarayan, tahtadan yapılmış yüksekçe yer" olarak açıklanabilir.

Kerevet Ne Demek?

Kerevet kelimesi tarih boyunca kireved ve kerevid şekillerinde de kullanılmıştır. Kelime kökeni Yunancada yatak, şilte ve döşektir. Kürsü şeklindeki yatak manasında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğünde "Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir, peyke" şeklinde anlamı yer almaktadır. Ayrıca sinemada kule anlamında kullanıldığı da bilinir. Kerevet kelimesinin bir diğer anlamı da hayvancılıkta ipek böceği yetiştirmek için kullanılan ve içerisine tel örgü yerleştirilen çerçeve demektir. Genel olarak ayaklara sahip ve duvar veya betona bitişik olarak kullanılan tahta ve tahta benzeri maddeler için kerevet denmektedir.

"Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevitine." deyimi dilimizde en sık kullanıldığı cümledir. Genellikle Türk yazarlar tarafından öykü ve masalların sonunda kullanılan bir cümledir. Başka insanların mutluluğuna ortak olmak ve bu mutluluktan kendisine düşen payı almak manasına gelmektedir. Bir kaç farklı manaya gelen bir kelime olsa da kullanım amacı itibariyle yüksekteki bir yeri belirmek için kullanılmaktadır.