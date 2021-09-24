Kene Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kenelerin Hepsi Zehirli Mi, Kaç Türü Vardır?

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Keneler; kan emip beslenen parazit olduğundan, hayvanların üstüne, onların üstünden ortama, oradan da insanlara kolayca geçmekte ve pek çok rahatsızlığın taşınasına sebep olur. Keneler; yavru doğurmaz ve yumurta şeklinde çoğalırlar. Dişi keneler, yumurtalarını gelişecekleri pek çok alana bırakmaktadırlar. Bu larvalar; belli dönemden sonra ergin kene olana dek pek çok aşamadan geçerler. Coğrafi alanlarda, üzerinde konaklamış oldukları hayvanlar aracılığıyla ortamlara taşınması çok basittir. Kenelerin yaşadıkları yerler; yeşil alanlar, uzanmış otların var olduğu, bakımsız yerlerdir. Keneler, duvarlara tırmanabilmektedirler. Böyle bir alanda yaşanıyor olunması halinde kenelere dikkat etmek oldukça önemlidir.

Kene Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Bugüne dek yapılan incelemeler neticesinde 800 türü aşkın kene çeşidi bulunmuştur. Kene türlerinin en çok Avrupa ve ülkemiz çapında bulunduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber birkaç kene çeşidi ve özellikleri aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

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- Avrasya Kenesi: Rusya ve Avrupa çapında yer alan kenelerden biridir. Ender şekilde insanları ısıran bir türdür. Bununla beraber daha çok köpek, kedi gibi hayvanları ısırırlar. Parazit bir çeşit şeklinde bilinmektedir.

- Kalkan Kenesi: En fazla rast gelinen kene türleri içerisinde bulunur. Sırt kısmında kalkana benzeyen sert kit bulunur. Kalkan kenesinin dişi ve erkeklerde değişik çeşitleri görülebilir. Soğuk iklim dışında, dünya çapında her ülkede görülen kene türleri arasında bulunur.

- Kış Kenesi: İsminden de anlaşılacağı gibi kış mevsiminde ortaya çıkan bir kene türüdür. Kış kenesi türü, kalkan kenesine göre çok yumuşak bir derisi bulunan türler arasında bulunur. Bu kene çeşidi, daha çok tropik iklimlerde yaşar.

- Sakırga Kenesi: Avrupa çapında en fazla rast gelinen kene çeşitlerinden biridir. Bilhassa Orta Avrupa çapında daha çok görülür. İnsanlara zarar verebilecek en kötü kene çeşididir. Genel olarak insanları ısırıp öldüren kene çeşitlerinden birisi olduğu için, çok tehlikeli bir tür olarak belirtilmektedir.

Kenelerin Hepsi Zehirli mi?

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Kenelerin hepsinin zararlı olmamasının yanı sıra kenenin kendisi de zehirli değildir. Ufak bir ısırık izinin dışına bir zararı bulunmamaktadır. Zararlı ve zehirli olarak adlandırılan keneler dana önceden ısırmış oldukları hayvanlardaki virüsleri taşımalarından ötürü zararlı bir hal alırlar. Kenelerin çok az bir bölümü ısırdıkları zaman ciddi hastalıklara ve ölüme neden olmaktadır.

Kenelerin Kaç Türü Vardır?

Günümüzde yapılan incelemelerle beraber 800'ü aşan kene türünün keşfedildiği belirtilebilir. Siyah kene de, kene türleri içerisinde bulunmaktadır. Kene türlerinin en fazla Avrupa çapında görüldüğü belirtilebilir. Bununla birlikte ülkemizde de çok sık görüldüğü söylenebilir.

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Dünya çapındaki kene türleri hakkındaki tam sayının bilinmemesine karşın yaklaşık olarak 800 kene türü olduğu belirtilmektedir. Bilhassa sıcak ve nemli ortamlarda yer alan keneler, ülkelere ve kıtalara dağılmıştır. Bunların yanı sıra Türkiye çapında yaklaşık olarak 45 değişik kene türü bulunmakla beraber bu türlerin yaklaşık olarak 38 tanesi KKKA yani Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşırlar. Güvercin kenesi, siyah ve gri kene, sığır kenesi, geyik kenesi, köpek kenesi gibi değişik adları bulunsa da genel olarak kene çeşitlerini iki ayrı kategoride incelemek mümkün olmaktadır. Kenelerin siyah türleri, oldukça zararlı olup, karşılaşılması durumunda tıbbi destek alınması, bireyin sağlığı açısından çok önemlidir.