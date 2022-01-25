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Kendisi okuyamadı 2 kızını üniversiteden mezun etti 

#Aksaray#Kadınana Daşkara#Hacettepe Üniversitesi
Kendisi okuyamadı 2 kızını üniversiteden mezun etti

Aksaray’da ilkokuldan mezun olduktan sonra ailesi tarafından eğitimine devam etmesine izin verilmeyen 1’i erkek 4 çocuk annesi Kadınana Daşkara (53), en büyük çocukları 2 kızının üniversiteden mezun olmasını sağladı. Daşkara, ”2 kızımı çiftçilik yaparak okuttum. Biri öğretmen oldu. Biri sanat tarihi bölümünü bitirdi; ancak şu an Amerika Birleşik Devletleri’nde hem sağlık sektöründe çalışıyor hem de tıp fakültesini okuyor. İnşallah doktor olacak. En küçük kızımı da meslek sahibi olana kadar okutacağım” dedi.

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Eskil İlçesi Eşmekaya beldesinde çiftçilik yapan Kadınana ve Mustafa Daşkara çifti 6 yıl önce Aksaray kent merkezine yerleşti. Yazın yine Eşmekaya’da çiftçilik işleriyle ilgilenen ve Kadınana Daşkara, kış aylarında da kent merkezinde  pazarda börek ve lahmacun yapıp satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

KENDİSİ OKUYAMADI
İlkokuldan mezun olduktan sonra ailesi tarafından eğitimine devam etmesine izin verilmeyen Kadınana Daşkara, en büyük kızı Mihriban’ın (34) beden eğitim öğretmeni, diğer kızı Cennet’in (33) Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olduğu ve şu an ABD’de hem çalışıp, hem de tıp fakültesinde eğitim gördüğünü, oğlu Selahattin’in (26) okumak istemediğini en küçük  kızı Erva’nın da (14) ortaokulda eğitimine devam ettiğini belirtti.  

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Eşiyle birlikte çocuklarının eğitimi tamamlayıp meslek sahibi olmaları için hayat boyuncu mücadele ettiklerini ifade eden Kadınana Daşkara, ”Hayat mücadelesi zor. Ben çocukluktan buyana çalışmaya alışkın birisiyim. Ben aslen Taşpınar beldesindenim ve hayata ben halı dokuma işiyle  başladım. O zamanlar da aile bütçesine katkı sağlardım. Evlendikten sonra ise eşimle beraber çiftçilik yapmaya başladık. İşimden eşimde ve çocuklarımdan çok memnunum. Hayatta bir şeyler yapmak için mücadele şart. Şimdi de bu pazarda börek ve lahmacun yapıp satışını yapıp ek gelir sağlıyorum” dedi.

‘ANNEM BENİ OKULA GÖNDERMEDİ DİYE 1 HAFTA KÜSTÜM’
Eğitimini tamamlamayı çok istediğini, fakat ailesinin buna izin vermediğini belirten Daşkara, “Ailemin maddi nedenlerinden dolayı okuyamadım ve o yıllarda birde kadınların okuma taraftarı değildi. Bu nedenlerden dolayı benim içimde bir uhde kalmıştı. Ben o dönem anneme bir hafta küsmüştüm, beni okula göndermedi diye. Benim içimde uhde kaldığı için kızlarımı okutmak istedim ve onlarda şükür okuttum. Birisi Amerika’da 8 yıldır tıp okuyor ve okulu bu yıl bitirecek. Diğeri ise beden eğitim öğretmeni oldu. Oğlumu okutamadım kendisi okumak istemedi. Oda serbest iş yapıyor, ondan da çok memnunum. En küçük kızımı ise hâlâ okuyor. Emeklerimin karşılığını kızlarımı okutarak alıyorum. İnşallah onlarda vatana millet faydalı bireyler olsunlar diye mücadele veriyorum” diye konuştu.

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‘KIZLARIM İÇİN YAZ MEVSİMİNDE 7 GÜN ÇALIŞIYORUM’
Sadece pazarda çalışmadığı belirten Daşkara, “Şehri taşındıktan sonrada yaz mevsiminde köyümüze giderek, tarlalarımızı, eşimle ekip biçiyoruz. Bahçede ürettiğim ürünleri bu pazarda satıyorum. Yaz mevsiminde haftanın 6 günü köyde 1 günü şehirde çalışıyorum. Bu çalışmayı çocuklarımı için çalışıyoruz. 2 kızımda amacıma ulaştım ve Erva kızımda da ulaşırım. Benim temennim burada tüm çalışan ve Türkiyedeki tüm anneler hedeflerini emek vererek geleceğe taşımalarını arzu ediyorum. Bu başarılara eşim Mustafa ile beraber yaptık. Benim her zaman arkamda maddi ve manevi olarak durdu ve beni hiçbir zaman düşüncelerimde geri planda bırakmadı. Ben okuyamamıştım ve şu an da benim birçok arkadaşım öğretmen oldu. Bende hiçbir zaman ailemi suçlamadım. Kadınlar çocuklarını okutsun ve diye tavsiye ediyorum. Birçok kişinin maddi durumu iyi değil ama kadınlar olarak hiçbir zaman yılmayalım. Bizler Anadolu kadını olarak çok çaparız ve Osmanlı torunlarıyız. İnşallah amaçlarımıza ulaşmak için çocuklarımızın arkasında var gücümüzle çalışalım. Çalışmaktan insana zarar gelmez” dedi.

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#Aksaray#Kadınana Daşkara#Hacettepe Üniversitesi

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