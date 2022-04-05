Kendini resimlerle ifade ediyor

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İKİ YIL TEMEL SANAT EĞİTİMİ VERDİ

Masal Yener, Hamiyyet Feridun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 4’üncü sınıfta okuyor. Kendini kelimelerle değil farklı teknikler kullanarak yaptığı rengarenk resimlerle ifade ediyyor. Masal’ın resim öğretmeni olan annesi Suna İzmir, kızının yeteneğini fark ettikten sonra özellikle pandemi döneminde onun gelişmesi için yoğun bir çaba harcamış. Masal, iki yıl boyunca annesinden aldığı temel sanat eğitimi sayesinde şimdi anaokulu kademesinden lise müfredatına dek öğretilen bütün tekniklere hakim. Çalışmalarında makarnadan yumurta kabuğuna, ipten gazete kağıdına çok sayıda malzemeden yararlanıyor. Bu malzemeler Masal’ın elinde bazen bir mozaiğe dönüşüyor bazen karışık teknik bir resim olarak hayat buluyor. Masal renk dünyasını oluştururken de kara kalemden akriliğe çok sayıda malzeme kullanıyor.

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Masal’ın ilk kişisel sergisi olan “Bir Masaldır Yaşamak” çeşitli tekniklerle hazırlanmış 100’e yakın çalışmayı kapsıyor. Annesi sergi ismi için sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fikir istemiş, gelen fikirler arasında en beğenilen ve kulağa hoş gelenini seçmişler. Daha sergi açılmadan satılan resimler olmuş bile.

ÖNCE YARDIM İSTEDİ SONRA BAĞIMSIZ ÇALIŞTI

Masal’ın annesi Suna İzmir, kızının pandemi döneminde keşfettiği yeteneği ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Masal’a küçüklükten itibaren renkler, şekiller, objeler ve kavramlar hakkında bilgiler verdim. Başlarda tepkisiz ve ilgisizdi. Ancak okul çağına geldiğinde edindiği tüm bilgi birikimlerini kullanmaya ve sergilemeye başladı. Okulundaki resim öğretmeni ‘ara tonlardaki tüm renkleri biliyor’ dediğinde, verdiğim hiç bir bilginin yok olmadığını hafızasında yer ettiğini anladım. İlk etapta spor ve müzik alanlarına yönlendirip özel dersler aldırdım. Ancak yeterli eğitmenler bulamayınca devamını getiremedik. Ondaki gizil yeteneğin resim ve görsel sanatlar olduğunu okulların kapandığı pandemi dönemlerinde evde yaptığımız etkinlikler sayesinde keşfettim. Basit etkinliklerle başladık. Beni izlemeye bana yardım etmeye ve sonrasında bağımsız çalışmaya başladı. Kesmesi, yapıştırması, boyaması, kompozisyon oluşturması konusunda yardımlar istedi. Verdiğim komutları alıyor, uyguluyor ve bağımsız bir şeyler yapabiliyordu. Yönlendirmelerle başlayan resim yapma sürecimiz bağımsız çalışmalar yapmasıyla devam etti. Şu anda da bulduğu her fırsatta bir şeyleri çiziyor kesiyor ve biçiyor. Gerçekçi çalışmaların yanı sıra soyut çalışmalar da yapmaya başladı. Pandemiyle birlikten temelden verdiğim yoğun sanatsal eğitim sayesinde asıl yeteneğinin resim olduğunun, görsel hafızasının çok güçlü olduğunun, ilgisi ve yeteneğinin farkına vardım."

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“Okuldaki akademik başarısı da artmaya başladı. Duyu becerisi, ince motor beceriler, okuma yazma, matematik görseli yorumlama, dilbecerisi, drama, oyun kurma ve yönetme, işbirlikçi çalışma ve paylaşma gibi sosyal hayat becerileri edindi. Zamanla resim yapmanın onu deşarj ettiğini, sakinleştirip rahatlattığını, terapi görevi gördüğünü fark ettik. Ergenliğe bağlı duygu karmaşalarını sözel olarak ifade edemediği dönemlerde kızgınlığını sert çizgi ve karalamalarla; mutlu ve sakinliğini net çizgiler ve canlı renklerle ifade etmeye başladığını gözlemledik.”

MASAL’IN HİKAYESİ

Masal, 4 Mart 2011 tarihinde doğdu. İlk sözcüklerini 9 aylıkken kurmaya, ilk adımlarını 13 aylıkken atmaya başladı. Her şeyiyle normal giden gelişimi 17 aylıkken durdu ve ardından gerileme başladı. Durgunluk, sessizlik, göz teması kuramama, ismine ve yönergelere tepkisizlik gibi davranışlar gelişti. 2 yaşında Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı aldı.