Kendimi Nasıl Geliştirebilirim? Erkek, Kadın Ve Öğrenciler İçin Kişisel Gelişim Önerileri

Kişisel gelişim isteği bireyin şuan ki halini ve durumunu yeterli düzeyde bulmaması veya çok daha iyisini olabileceğinin bilincine varması, hissetmesi ve istemesi ile birlikte başlayan bir süreçtir. Birey bu istek kapsamında, kendini biraz daha ileri seviyeye taşımak ister.

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel gelişim, rutin olarak yapılan şeylerin haricinde bireylerin bilinçli biçimde yaptığı, kendilerini çok daha iyiye götürebilmek için gerçekleştirdiği çabaların bütünüdür. Bununla birlikte kişisel gelişim ömür boyu öğrenebilme şeklinde de ifade edilebilir.

Bireyler Kendilerini Nasıl Geliştirebilir?

Kişisel gelişimin sağlanabilmesi için şu adımlar takip edilebilir:

Kişisel gelişimin ilk aşaması hobilerin yeniden gözden geçirilmesidir. Kişinin hangi alanlara yeteneğinin ya da ilgisinin olduğu konusunda kendisini araştırması gerekir. İlgisinin olduğu alanlara yönelerek bu alanları denemelidir. Denemeden herhangi bir alana yeteneğinin olup olmadığı anlaşılamaz.

Bireylerin bir hafta içerisinde neler yaptığının farkına varması gerekir. Rutin bir şekilde geçirilen haftalar kişisel gelişimi duraklatır. Bundan dolayı bireylerin farklı aktiviteler gerçekleştirmesi gerekir.

Sporu bir yaşam tarzı haline getirmek hem ruhsal açıdan hem de fiziksel açıdan bireylerin zinde kalmasına yardım olur.

Özellikle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını kendilerini çok daha iyi bir şekilde ifade edebilmelerine yardımcı olur.

Bireyler kişisel gelişim ile alakalı olan kitapları okuyarak kendilerini geliştirebilirler.

Konfor alanının dışına çıkmak, kişisel gelişim sürecinde atılmış olan en önemli adımdır.

Kişisel Gelişimde Kadınların, Erkeklerin ve Öğrencilerin Hedefleri Ne Olmalıdır?

Bireyin kendisini tanımaya çalışma çabaları bir kişisel gelişim sürecidir. Hedeflere ulaşmak konusunda destekleyici olan pek çok tekniği ve yöntemi içerir. Kişisel gelişim kapsamında bireylerin gerçekleştirebileceği hedefler şu şekilde sıralanabilir:

Başkaları ile bulunduğu ortamda başarılı olan ilişkiler geliştirmesidir.

Olumsuz nitelikteki kalıpları değiştirerek, olumlu nitelikteki yeni kalıpları benimsemeleridir.

Kendini bir kez daha tanımlamaktır.

Kalp ve akıl öncülüğünde bir başarı haritasını belirlemektir.

İnsanın gizli olan potansiyelini ortaya çıkartabilmek konusunda çabalamaktır.

Bireylerin daha iyiyi amaçlaması ve hayata geçirmek için gereken planlarını yapmasıdır.