Kendi kendinin psikoloğu ol

Dünya çapında giderek yaygınlaşan kendi kendine yardım müdahaleleri Türkiye’de ilk kez Anadolu Üniversitesi öncülüğünde çevrimiçi bir platformda, ihtiyaç duyan herkesin erişimine sunuldu. Özellikle pandemi süreci ve sonrasında yaşanabilecek depresyon, kaygı ve stresle başa çıkmada tüm yaş gruplarındaki yetişkinlere destek olma amacıyla kurulan platform, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji ve Psikoterapi olmak üzere 3 farklı disiplinden 11 uzman tarafından geliştirildi. Projenin koordinatörlüğünü üstelenen Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ömer Özer, platform uygulamaları sonucunda elde ettikleri verileri şöyle anlattı: “COVID 19’un sadece fizyolojik etkileri değil, toplumsal ve psikolojik etkileri de var. Bir yıl içindeki verilere baktığımızda üç farklı problem alanına yönelik katılımcıların yüzde 45’inin depresif duygu durumla başa çıkma modülünü kullandığını, yüzde 20’sinin de kaygı ile başa çıkma modülünü izlediğini görüyoruz.”