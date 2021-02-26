Kendi Düşen Ağlamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Çoğunlukla kişinin başına gelmiş olumsuz, kötü bir olay için kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözünde verilmek istenen ana mesaj; kişi kendi yüzünden başına gelen bir durumdan yakınmamalıdır. Çünkü bu durumun sorumlusu kişinin kendisidir. Ayrıca bir başka anlamda yüklenebilir. Kişinin bir olay ya da durum için şansını fazla zorlaması sonucu başına kötü bir durum gelmesi olarak da incelenebilir. Yani kişinin bir davranışı sonucu başına gelen herhangi bir durum için yakınmaya, söylenmeye, ağlamaya hakkı olamaz diyebiliriz.

Kendi Düşen Ağlamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Boşuna mızmızlanma arkadaşım ee ne demiş büyüklerimiz? Kendi düşen ağlamaz.

Konuyla ilgili verilebilecek en güzel cümle örneği olacaktır. Günlük hayatta sık sık duyduğumuz bir cümle kalıp şekli olup mutlaka en az bir kere hepimiz işitmişizdir.