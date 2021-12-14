Kenarortay teoremi nedir? Kenarortay teoremi formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

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Kenarortay uzunluğu üzerinden ele alınması ile beraber, kenarortay teoremi hesaplanır. Bu hesaplama neticesinde ortaya çıkan formül eşliğinde, geometri ve matematik üzerinden işlemler yapılır. Aynı zamanda geometrinin en önemli kuralları içerisinde yer aldığını ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda matematik ile beraber geometri konusunda yaygın olarak kullanılan formüle sahiptir.

Kenarortay Teoremi Nedir?

Üçgende kenarortayı meydana getiren doğru ile beraber kenarortay teoremi ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bir üçgende ağırlık merkezini 2/3 oranında bölen bir doğru üzerinden işlem gerçekleşir. Kenarortayın kesmiş olduğu bir noktanın açısına x denirse, diğer açı ise 180-x olarak yazılırsa, bunu iki defa kosinüs teoremi uygulanması ile beraber taraf tarafa toplanması kenarortay teoremini verir. Yani kenarortay üzerinden oluşmuş açılar ile beraber kosinüs uygulaması kapsamında bu teorem meydana gelmektedir. Böylece başta geometri olmak üzere oluşan sabit formül matematik üzerinden de yaygın biçimde kullanılır.

Kenarortay Teoremi Formülü

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Kenarortay teoremi üzerine öne çıkan formül aslına bakılırsa tek bir seçenek olarak ifade edilmez. Çünkü bu teorem üzerinden ortaya çıkan kenarortay ile beraber birçok farklı unsur eşliğinde hesaplanır.

- Kenarortay formülü

- Dik üçgende kenarortay formülü

- Dik kesişen kenarortaylar formülü

- Kenarortayın iz düşümü uzunluğu formülü

Bu şekilde yukarıda verilen farklı ürünler ile beraber kenarortay teoremi değişik biçimlerde hesaplanır. Bu sebepten dolayı üçgen üzerinden çekilen kenarortayın, meydana getirdiği duruma bağlı olarak ele alınır. Her bir formül ise kenarortay formülü üzerinden hesaplamak suretiyle işlem gerçekleşir. Aynı zamanda bu işlemler kenarortay formülü olarak da bilinir.

Kenarortay Örnekleri ile Konu Anlatımı

Kenarortay örnekleri kapsamında teorem üzerinden birçok farklı işlem ile ele alınabilir. Böylece kenarortay teoremi ile beraber, üçgenin çizmiş olduğu kenar ortaya bağlı olarak sonuç bulunur. Tabii bu konuda ele alınabilecek olan birçok farklı örnek olduğunu ifade etmek mümkün. Bu örnekler daha çok geometri içerisindeki üçgenler kapsamında ele alınır ve işlem yapılır.

Örnek: Örneğin bir üçgenin tabanı iki eşit parçaya bölecek şekilde çekilmiş olan kenarortay üzerinden teorem şu şekilde ele alınır;

2.Va² = b² + c² - a²/2

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Yukarıda verilen örnek kapsamında, ‘V’ harfi kenarortay uzunluğunu gösterir. Diğer harfler ise üçgenin bütün kenarlarını göstermektedir. Özellikle, ‘a’ harfi kenarortayın kestiği taban kenarı anlatmaktadır. Böylece öne çıkan bu işlem ile beraber, tabanı iki eşit parçaya bölen kenarortay üzerinden formül kapsamında işlem sağlanır. Genel anlamda yukarıda verilen formül sabit olarak ele alınır. Böylece kenarortay teoremi ile beraber pek çok farklı işlem neticesinde sonuç ortaya çıkarma şansı bulunur.

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Kenarortay Teoremi Kullanımı

Kenarortay Teoremi daha çok üçgenler üzerinden ele alınır ve kullanılır. Bu doğrultuda temel açılımı olarak kenar ortaya geçmiş olduğu kısımda meydana gelen açılar üzerinden işlem sağlanır. Bu acılar bir bölüm tarafa x ve diğer tarafa 180-x alınmak suretiyle, Cosinüs üzerinden işlem yapılır. İki kez kosinüs teoremi ile beraber yapılan işlemin neticesinde taraf tarafa toplama sonucunda işlem tamamlanır. Başta geometri olmak üzere aynı zamanda matematiğin birçok farklı alanında kenarortay teoremi önemli bir yere sahiptir. Günümüzde kenar ortaya bağlı olarak farklı formüller üzerinden ele alınır ve işlem yapılır.