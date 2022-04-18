Kemter Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kemter Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Kemter kelimesi hem eski dönemlerde hem de şimdiki zamanda sıkça kullanılan bir kelime olarak biliniyor. Kemter kelimesinin anlamı çok değersiz, çok kötü ya da eksik olan demektir. Ayrıca itibarsız ve en hakir olan anlamlarına da gelmektedir.

Kemter Ne Anlama Gelir?

Kemter kelimesi fakir ve itibarsız olan anlamına gelir. Değersiz ve kötü olan anlamında da sıkça kullanılır. Ayrıca kemter kelimesinin başka şeylere kıyasla daha az olan, eksik olan şeklinde de ifade ediliyor. İtibarsız ve çok değersiz kişileri ve yerleri tarif ederken kemter kelimesi sık sık kullanılır.

Kemter Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kemter kelimesin anlamı TDK verilerine göre çok eğersiz, itibarsız, eksik ve kötü demektir. Ayrıca kemter kelimesinin TDK sözlük anlamı başka şeylere kıyasla daha az olan demektir. Aşağılanmış ve değerini kaybetmiş, itibarsız hale gelmiş ve eksik olan şeyleri tarif etmek için kemter kelimesi yoğun olarak kullanılmaktadır.