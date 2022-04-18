Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kemter Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kemter Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kemter Ne Demek, Ne Anlama Gelir Kemter Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kaliteli bir diyalog kurmak için kelimelerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Aksi durumlarda diyalogların baskın olma özelliği ortadan kalkar ve pasif bir hale gelir. Zengin metin belgeleri üretmek için de kelimelerin anlamlarını bilmek gerekir. Kelimler hakkında bilgi sahibi olmak her konuda avantaj sahibi olmak demektir. Bu sebeple biz de yoğun olarak kullanılan bir kelime olan kemter kelimesinin ne anlama geldiğini ve TDK sözlük anlamının ne olduğunu sizin için ayrıntılı olarak derledik.

Haberin Devamı

Kemter kelimesi hem eski dönemlerde hem de şimdiki zamanda sıkça kullanılan bir kelime olarak biliniyor. Kemter kelimesinin anlamı çok değersiz, çok kötü ya da eksik olan demektir. Ayrıca itibarsız ve en hakir olan anlamlarına da gelmektedir. 

 Kemter Ne Anlama Gelir? 

 Kemter kelimesi fakir ve itibarsız olan anlamına gelir. Değersiz ve kötü olan anlamında da sıkça kullanılır. Ayrıca kemter kelimesinin başka şeylere kıyasla daha az olan, eksik olan şeklinde de ifade ediliyor. İtibarsız ve çok değersiz kişileri ve yerleri tarif ederken kemter kelimesi sık sık kullanılır. 

 Kemter Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Kemter kelimesin anlamı TDK verilerine göre çok eğersiz, itibarsız, eksik ve kötü demektir. Ayrıca kemter kelimesinin TDK sözlük anlamı başka şeylere kıyasla daha az olan demektir. Aşağılanmış ve değerini kaybetmiş, itibarsız hale gelmiş ve eksik olan şeyleri tarif etmek için kemter kelimesi yoğun olarak kullanılmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen