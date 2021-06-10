Kemosentez Nedir, Nerede Ve Nasıl Gerçekleşir? Kemosentez Yapan Canlılar Ve Özellikleri

Karanlık ortamlarda varlığını sürdüren bazı canlılar olduğu tespit edilmiştir. Bu canlılar, kemosentez yaparak yaşamlarını sürdürürler.

Kemosentez Nedir?

Kemosentez, karanlık bölgelerde bazı canlılar hayatını sürdürebilmek için yapar. Kemosentez, güneş ışığı kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezi yapar. Ama bazı canlılar da bunun tam tersi şekilde inorganik maddelerin oksidasyonu sonucunda meydana gelen kimyasal enerjiyi kaynak olarak kullanır ve bunun sonucunda da organik madde sentezi yapar. Bu şekilde organik madde sentezi gerçekleştirilen olaya kemosentez ismi verilir. Kemosentez olayını meydana getiren canlılara ise, kemoototrof canlı ismi verilir.

Kemosentez Nerede ve Nasıl Gerçekleşir?

Kemosentez, karanlık ve güneş görmeyen bölgelerde gerçekleşen madde sentezi sonucunda meydana gelir. Karanlık yaşam ortamında varlığını sürdüren canlıların ışık görmeden kendi besinlerini üretmesidir. Kemosentez yapan canlılar genellikle pek çok kaynakta kemosentez yapan bakteriler şeklinde geçer. Kemosentez, inorganik maddelerin oksidasyonu sonucunda meydana gelen kimyasal enerjiyi kaynak olarak kullanır. Bunun sonucunda da organik madde sentezi ortaya çıkar. Kemosentez olayını gerçekleştiren canlılara kemoototrof ismi verilir.

Kemosentez Yapan Canlılar ve Özellikleri

Kempsentez yapan başlıca canlılar ve özellikleri şu şekildedir;

Kükürt Bakterileri: Bu tarz bakteriler, kükürt içeren bileşikleri okside ederek kimyasal enerji ortaya çıkarır. Bunun sonucunda da kemosentez yaparlar.

Azot Bakterileri: Her canlının yapısında bulunmadı gereken ana elementler, azot ve azot bileşikleridir. Azot bakterileri toprakta yer alan azotu ayrıştırarak bitkilerin bunları kullanmasını sağlar.

Demir Bakterileri

Bazı Arkebakteriler: Bu bakteriler oksijenin daha az olduğu bölgelerde metan gazı ortaya çıkarır ve metanı kullanarak kemosentez olayını yaparlar.

Hidrojen Bakterileri: Bu bakteriler hidrojenin bulunduğu ortamlarda yaşar. Hidrojenin yükseltilmesini sağlayarak enerji ve su üretirler. Bu enerjiyi de besin sentezi yapabilmek için kullanırlar.

Kemosentez Yapan Canlıların Özellikleri

Eğer bir canlı kemosentez yapıyorsa bu canlılar;

Tek hücreli canlılardır.

Prokaryot canlılardır.

Zorunlu olarak oksijenli solunum yaparlar.

Hücre bölünmesi ile büyüyemeyen ama çoğalabilen canlı türleridir.

Kemosentez Hakkında

Kemosentez, klorofil olmayan prokaryot hücre yapısına sahip olan arkelerin inorganik maddelerin ve bazı bakterin oksidasyonu ile ortaya çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde sentezlemesi olayına denir. Kemosentez, gerçekleştiren canlılara da kemoototrof canlılardır. Örneğin, kükürt, azot, demir ve hidrojen bakterileri klorofile sahip olmadığı için kemosentez sonucunda ototrofturlar.

Azot Bakterilerin Kemosentezi

Azot, tüm canlıların ihtiyaç duyduğu ana elementler arasında yer alır.

Toprakta azot genellikle NH3 (amonyak), NH4+(amonyum), NO2- (nitrit) ya da NO3- (nitrat) bileşikleri halinde bulunur.

Hayvanların ve bitkilerin azotlu organik atıkları çürükçül (saprofit) organizmalar aracılığı ile parçalanarak amonyak (NH3) açığa çıkarılır. Bu duruma ise, pütrifikasyon yani çürüme ismi verilir.

Amonyak içindeki azot, bitkiler tarafından direkt olarak kullanılamaz. Bitkiler azotu topraktan kökleri yardımı ile amonyum (NH+4) ve nitrat (NO-3) şeklinde alır. Ayrıştırıcı yapıya sahip olan mikroorganizmalar tarafından üretilen NH3’ın bir kısmı topraktan H+ alıp amonyum (NH4) şekline dönüşerek bitkiler tarafından alınır. Ama bir diğer kısım ise, amonyak (NH3) ise, nitrit bakterileri aracılığı ile önce nitrite, daha sonra da oluşan bu nitrit, nitrat bakterileri aracılığı ile de nitrata dönüştürülür. Bu olaya ise, nitrifikasyon ismi verilir.

Nitrifikasyon olayı ile hem amonyak bitkilerin alabileceği şekilde nitrata dönüştürülür hem de kimyasal enerji üretilir.