Kemmiyet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kemmiyet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Dilimizde sıklıkla görülen kelimelerden birisi olan kemmiyet, Arapça kökenli bir sözcüktür. Nicelik ve miktar belirtmek amacıyla kullanılır.

Kemmiyet Ne Anlama Gelir?

Kemmiyet kelimesi, bir şeyin az veya çok oluşunun anlatımından gelir. Bir ürün ya da konu ile alakalı miktar ya da sayı belirtmek için kullanılır. Adet çokluğu şeklinde tanımlamak da mümkündür. Sayıca çokluk ya da azlık gibi sayılabilen durumlar esnasında kemmiyet kelimesi ile ifade edilebilir. Arapça dilinde, nicelik kelimesinin karşılığıdır. Bazı metametik birimlerinde sayıca belirtmek amacıyla da kemmiyet kelimesi kullanılabilir. Cümle içerisindeki kullanımına örnek vermek gerekirse; bir kilo pirincin ağırlığını belirtirken, pirinç kemmiyetinin 1 kilo olduğu ibaresi kullanılabilir.

Haberin Devamı

Kemmiyet Kelimesinin TDK Sözlüğündeki Anlamı

TDK sözlüğü içerisinde de kemmiyet kelimesi nicelik ve miktar anlamlarını karşılar. Bir konudaki sayı ile belirtilebilecek ürünler için kemmiyet kelimesi kullanılabilir. TDK sözlüğüne göre bu kelime Arapça kökenli olmasının yanında, Osmanlıca içerisinde de sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde Türkçe dili içerisinde de kullanılmaya devam etmektedir. Sayısal birimlerin niceliklerinde ve miktar belirtmelerde kemmiyet kelimesini tercih etmek TDK için doğrudur.