Kemik iltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Kemik enfeksiyonu ve iltihabı tanısı ve tedavi yöntemleri..

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Artrit terimi, kelimenin tam anlamıyla eklem iltihabı anlamına gelmektedir. Genellikle farklı eklem ağrıları veya eklem hastalıkları olarak tanımlanır.

Kemik İltihabı Nedir?

Artrit yani kemik iltihabı, eklem sertliği, eklem hasarı veya bir veya daha fazla eklemin iltihaplanması ile genel şişlik, ağrı ve yanma hissi ile karakterize bir eklem bozukluğudur. Farklı artrit türleri vardır; yaklaşık 200 durum eklemleri, eklemi çevreleyen dokuları ve diğer bağ dokularını etkiler. Romatizmal bir durumdur. 100'den fazla tanımlanmış artrit türü vardır. Bunlar arasında osteoartrit, romatoid artrit ve gut en yaygın artrit türleridir.

Kemik İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Ağrı ve yanma hissi, tüm artrit tiplerinde görülen yaygın semptomlardır. Diğer semptomlar ise;

Topallama,

Kötü uyku,

Eklemlerin deformitesi,

Halsizlik ve yorgunluk,

Eklemlerin hassasiyeti,

Kas ağrıları ve ağrıları,

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Eklemi hareket ettirmek zorluk,

Eklemlerin etrafında ağrı veya ağrı,

Eklemlerin şişmesi ve sertliği,

Eklemlerde kızarıklık ve sıcaklıktır.

Birkaç vakada artrit, vücuttaki farklı eklem türlerini ve diğer organları da etkileyerek ateş, yorgunluk, kilo kaybı, bezlerin şişmesi, esneklik kaybı, aerobik zindeliğin azalması, kasların zayıflığı gibi çeşitli semptomlara yol açabilir.

Kemik Enfeksiyonu Nedenleri Nelerdir?

Artrit nedeninin arkasında birçok faktör vardır ve artrit tipine bağlıdır. Kadınların osteoartrit yaşama olasılığı erkeklerden daha fazladır. Kıkırdağa zarar veren her şey Artrit ile sonuçlanabilir. Genel nedenler;

İleri yaş,

Zayıf beslenme,

Yanlış diyet,

Bağışıklık saldırıları,

Aileden kalıtsal,

Genel aşınma ve yıpranma,

Metabolik anormallikler,

Eklemlere enfeksiyon saldırılarıdır.

Artriti önlemek için yapılabilecek birçok şey vardır. Sağlıklı alışkanlıklar edinerek ve takip ederek bu ağrılı hastalıkları önleme şansı bulunabilir. Örneğin;

Yürümek, koşmak, yüzmek gibi düzenli fiziksel aktiviteler,

İyi dengeli bir diyet yemeğine sahip olmak,

D vitamini açısından zengin gıdalar almak,

Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak,

Yaralanmalardan ve tekrarlayan eklem hareketlerinden kaçınmak,

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Eklemler üzerinde etkisi olan düzenli egzersizler kemik iltihaplanmasını en aza indirgeyecektir.

Kemik İltihabı Tanısı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Yatan hastalarda artrit teşhisi için kullanılan üç farklı test türü vardır. Semptomlara göre teşhis farklıdır. Ağrı kesiciler, spreyler ve diğer ilaçların yanı sıra, doktorlar tarafından hem ağrıyı hem de iltihabı azaltmaya yardımcı olan steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar reçete edilir.

Fizik muayene: Eklemlerin görünür belirtilerini, sertliğini ve şişmesini kontrol etmek için yapılır.

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Görüntüleme Testleri: Eklemleri görselleştirmek için X-ışını, ultrason ve MRI içerir.

Kan testleri: Patojenlerin varlığını, iltihap seviyelerini ve antikorların varlığını test etmek için kan örnekleri toplanır.

Eklem sıvısı analizi: Bu prosedürde, eklemlerdeki iltihapların nedenini analiz etmek için eklemlerden sıvı çekilir.

Bu bozukluk için uygun veya tam bir tedavi yoktur. Bununla birlikte, eklem iltihabını azaltmak için kullanılabilecek birkaç başka yöntem uygulanır. Bu, farklı artrit türlerine göre değişir. Genel olarak, tedavinin amacı ağrıyı azaltmak ve daha fazla eklem hasarını önlemektir. En sık kullanılan tedaviler;

İlaçlar,

Fizik Tedavi,

Eklem Değiştirme Ameliyatı,

Masaj ve Akupresür,

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Farmakolojik olmayan tedavilerdir.

Artriti tedavi etmek için katı bir diyet yoktur. Bazı sağlık yararları olan ve vücuttaki iltihabı azaltabilen bazı gıda ürünleri vardır. Bu gıdalar balık, havuç, portakal, çilek, üzüm, yeşil yapraklı sebzeler, zeytin ve omega-3 yağ asitleri, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin diğer gıda ürünlerini içerir.