Kemik Çatlağı Kaç Günde İyileşir? Kemik Çatlakları Ne Kadar Sürede İyileşir?

Kemik çatlağı, ani olarak oluşacak bir durum olduğundan, fark edilmeden de gerçekleşebilecek bir konudur. Kemik çatlağı; oldukça acı veren bir durumdur. Kişiye zarar da verebilir. Kemik çatlağı olduğunda bireyin acilen doktora görünmesi gerekir. Aksi durumunda kemikte kırılma yaşanabilir. Kırılmanın gerçekleşmesi de kemik çatlamasından daha zor bir durumdur. Bundan ötürü kemik çatlağı ciddiye alınması gereken bir konudur.

Kemik çatlağı; genel olarak kol ve bacak kemiğinde görülen bir olaydır. Aynı şekilde kaburga kemiğinde de görülmektedir. Toplumda en fazla düşme veya bacak burkulması neticesinde görülen bir durumdur. Çatlak kemik; ilk şekilde çatlayan yerde acı daha sonra şişlik ve morarma gibi belirtiler vermektedir. İlk esnada şişlik olmasa bile ilerleyen zamanlarda şişlikler görülmektedir. Bu durum dikkate alınmadığı takdirde daha fazla acı vermeye başlar. Bu durum ise birey; dayanılmaz ağrıyla karşılaşabilir.

Kemik Çatlağı Kaç Günde İyileşir?

Kemik çatlağının iyileşme süresi; yaşa göre farklılık göstermektedir. Kemik çatlaklarının genellikle 4 ile 6 hafta arasında değiştiği belirtilebilir. Bu süre zarfında çatlak kemik, eski haline kavuşacak ve herhangi bir ağrı söz konusu olmayacaktır. Çatlağın oluştuğu ilk zamanlar; şişlik oluşan ve ağrı ortaya çıkan kısımda tedavi etkisi arttıkça normale dönmeye başlar. Tedavi bittiği zaman; şişlik inmiş ve ağrı tamamen bitmiş olacaktır. Tedavi bitiminde, kontrolü elden bırakmamak önemli olacaktır. Yeni iyileşen kemik, hassas olur. Bu yüzden tedavi bitince çatlak olan yer zorlanırsa, daha kötü bir durum ile karşılaşmak mümkün olacaktır.

Kemiğinde çatlak olan bireyin; tedavisinden sonra çatlağı bulunduğu yeri oldukça iyi şekilde koruması gerekmektedir. Aşırı hareketten kaçınılması gerekir. Bunun yanı sıra kalsiyum içerikli besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Kemik gelişimine yardımcı olacak besinlerle daha kısa zamanda sağlığa kavuşmak mümkündür.

Kemik Çatlakları Ne Kadar Sürede İyileşir?

Kemik çatlakları; ani olarak oluşan ve kemiğin tam anlamıyla kırılmaması olarak ifade edilebilir. Kemik tam anlamıyla kırılmadığından, çatlama meydana gelir. Genel şekilde kol ve banaklarda görülse de kimi zaman kaburga kemiğinde de görülmesi olasıdır. Kemik çatlakları en fazla bacak burkulmaları ve düşmeler neticesinde oluşmaktadır. Kemik çatlağı ilk şekilde gerçekleştiği zaman o bölgede şiddetli ağrı oluşturur ve şişlik, morarma belirtilerine yol açar. İlk önce şişlik ile kendini göstermeyen çatlaklar, ilerleyen dönemlerde kendini gösterir. Yeterince önem verilmediği durumlarda, hekime başvurulmazsa, acı git gide şiddetlenecektir. Böyle bir durumda ise, kırığın oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Kemik çatlaklarının ciddiye alınması, kişinin sağlığı açısından gerekli olacaktır.

Kemik çatlaklarında; iyileşme süresi hakkında kesin bir şey söylemek doğru olmamaktadır. Ancak çocuk yaşlardaki bireylerde, yetişkinlere oranla daha kısa zamanda iyileşme söz konusu olmaktadır. Bölgeden bölgeye kemik çatlamasının süresi değişkenlik göstermektedir. Kollarda kısa zamanda iyileşme olurken ayaklarda daha uzun sürebilmektedir. Bunun tam tersi de olabilir. Kemik çatlakları, doktorun belirleyeceği iyileşme süresi boyunca alçı ile kaplanarak, 3 hafta kadar alçı, çatlak olan kısmın üzerinde kalabilmektedir. 50 yaş ve üzerindeki bireylerde iyileşme süresi daha fazla olmaktadır. Bunun nedeni kemiklerin gelişimini tamamlamasından ve kaynama süresinin uzun olmasından ötürüdür. Bu şekilde kemik çatlaklarının iyileşme süresi hakkında bilgi verilebilir. Kemik çatlaklarının iyileşme süresi; kişiden kişiye farklılık gösterebilir.