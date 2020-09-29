Keman nedir? Keman notaları ve tarihçesi hakkında bilgi

Keman müziklerde sık sık sesi duyulan dört tele sahip olan bir müzik aletidir. Ülkemizde de keman çalan kişilere hayranlıkla bakılmaktadır. Çünkü harikalar yarattıklarına inanılır.

Keman Nedir?

Keman, viyola ve de viyolonselin de yer aldığı violin ailesinin hemen hemen en yüksek tonda çalan ve en küçük üyesi olmaktadır. Kemanın dört adet teli yer almaktadır. Akord sesleri ise pesten tize kadar ve sol, re, la ve mi şeklindedir. Kemanın yayına arşe denilmekte olup arşede yapay ve ya gerçek at kılından yapılabileceği gibi ham misina şeklinde adlandırılan bir maddende yapılabilir. Ayrıca keman yayını düzgünleştirmek ya da sesi güzelleştirmek için arşeye reçine ismi verilen bir madde sürülmektedir.

Reçine de bala benzeyen bir sarı renkli katı maddedir. Uzunluğu yaklaşık 60 cm olup yay ile çalınan telli çalgıdır. Hiçbir çalgıda bulunmayan bir ses rengi ile çok zengin anlatım gücü vardır.

Keman çalmayı öğrenmek süre olarak kişilerde enstrümanın kendi mekanizma sistemi, kişinin müzik kulağın olması ya da olmaması ve de çalma tekniklerinin farklılarından dolayı bazı değişiklik gösterir.

Keman Tarihçesi

Keman gibi bu tarz yaylı enstrümanların aslen kökeni Orta Asya'nın göçebe atlı kültürlerinden günümüze gelmektedir. Buna örnek olarak Kazak Kopuzu gösterilebilir. Bütün bu enstrümanların yayları gündelik yaşantıda da olduğu gibi bazı durumlarda at kılından yapılır. Bu şekilde müzik aletleri Orta Asya'dan çıkıp İpek Yolu aracılığı ile Çin'e oradan Hindistan'a ve sonrasında ise Orta Doğu'ya yayılmıştır.

Orta Doğu'da ise Bizans'ta lir ismi altında oldukça ilkel bir keman türü geliştirmiştir. Günümüz kullanılan anlamdaki keman hemen hemen ilk olarak 14.yüzyıl Kuzey İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bu yıllardan sonraki dönemde ise keman Avrupa Bölgesinde yayılmıştır. Ayrıca İlk keman yapımı Rebec tarafından olmaktadır.

Rönesans döneminde Fer tarafından da Ortaçağ'da ve İtalya'da Lira da Braci ve Fransa'da ise Viel adları ile kullanılan diğer yaylı çalgılar da Kemanın atası sayılmaktadır. Keman asıl şeklini korumak ile birlikte 19. yüzyılda bir takım değişikliklere uğramış ve çağdaş kemanlarda gövde ve de sap daha uzun olmuş köprü ise daha yüksek olmuştur.

Kemanın Parçaları

Kemanın bölümleri şu şekildedir. Ön yüz yani göğüs, sırt yani arka kapak, yanlık kısmı sağ ve sol yan bölgeler, çenelik kısmı oval dayanak bölge şeklinde kısımlar olarak adlandırılmaktadır.

Kemanda Nota Dizilimi

Keman müzik aleti, göğüs bölgesinin üstünde standart olarak 4 adet tel bulundurmakta olan bir enstrümandır. Bu tellerin tüm notasal olarak dizilimi şu şekildedir. Bu dizilim pesten tize doğrudur ve Sol, Re, La, Mi biçiminde dizilmektedir.

Fakat sol, re, la, mi olarak belirlenmekte olan bu akort sistemi bazı yöresel müzikler üzerinde farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde sık sık ve hemen hemen her yaştan insan öğrenilmek isteyen bu keman müzik aletinin nota dizilimini öğrenmek ilk adım olmaktadır. Keman nota dizilimini bilerek çalmak daha da kolaylaşmaktadır. Kemanı yeni öğrenen kişiler nereye basmaları gerektiğini anlamak amacı ile keman nota yerlerinde stickerlar kullanılabilir. Böylece keman notalarını daha kolay öğrenmek ve kemanda daha kolay nota basmak daha iyi bir hal alacaktır.