Kemalizm nedir? Kemalist ne demek? Atatürkçülük ilkeleri ve özellikleri hakkında bilgi

Kemalizm, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşı bittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri üzerine kurulan bir düşünce yapısıdır.

Kemalist Ne Demek?

Kemalizm düşünce yapısını benimseyen ve Atatürk’ün ilkelerini ve Cumhuriyetin temel ilkelerini savunan kişilere Kemalist denir. Kemalizmin bir diğer adı ise, Atatürkçülüktür. Atatürkçülük, aynı zamanda siyasi, ideolojik ve ülkemin yeni kurulan bağımsız yapısını da ifade ediyor. Kimi zaman Kemalizm ile Atatürkçülük başka şeylermiş gibi düşünülüyor. Fakat bu iki düşünce tarzı da aslında Mustafa Kemal’in düşüncelerini ifade eder.

Atatürkçülük İlkeleri

Atatürkçülük bir diğer adı ile Kemalizmin benimsediği bazı ilkeler vardır. Bunlar;

Ulusalcılık (Ulusçuluk, Milliyetçilik)

Halkçılık

Cumhuriyetçilik

Laiklik

Devletçilik

İnkılapçılık (Devrimcilik)

Bütünleyici İlkeler

Tam Bağımsızlık

Ulusal Egemenlik

Akılcılık ve Bilimcilik

Gerçekçilik

Çağdaşçılık

Barışçılık

İnsancıllık

Evrensellik

Emperyalizm Karşıtlığı

Ulusal Birlik

Eşitçilik

Ülke Bütünlüğü

Kemalizmin Özellikleri Hakkında Bilgi

Kemalizm, ilk defa az gelişmiş bir ülkeden çıkan tarihsel bir denemeden geçmiş olan gelişme ideolojisidir.

Atatürkçülük, Türk halkının doğal karakterinden ve doğal karakterinden, Türk tarihinden, Türk vatanına ait olan öz kaynaklarından ve Türk milletinin ihtiyaçlarına çare bulma çabası ile ortaya çıkmıştır.

Kemalizm, 1930’lu yıllarda kullanılmaya başladı.

Atatürkçülük, pek çok kişi ve grup tarafından sağ ve sola rakip olacak üçüncü bir yol olarak tanımlanmıştır.

Atatürkçülük, 1920’li yıllarda Türk vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak için doğmuş, bu düşüncenin temelinde sınıf çatışmasından çok ulusal birlik, tam bağımsızlık ve anti emperyalizm olan bir ideolojidir.

İdeoloji Olarak Atatürkçülük

Atatürkçülük, bir takım ilkeleri ve politikası olan bir düşünce yapısıdır. Kemalizm, ulusal, laik ve modern bir siyaseti savunur. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ideolojisi olarak kabul edilir. Atatürk ideolojisi, bir fikir sistemini temsil etmekten çok pragmatik bir yönetim ile modernleştirilmesi çalışılan bir uygulama olduğu vurgulanıyor. Türk milliyetçiliğini savunan taraflar için modern cumhuriyetin kurulmasında tarih araştırmaları, dil devrimi, milli kimlik bilinci ve ulus devlet yapısı gibi önemli kazanımlar sağlamıştır.

Kemalizm Sözcüğünün Anlamı

Kemalizm, ilk olarak Kurtuluş Savaşı zamanında bir İngiliz gazetesinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının oluşturduğu silahlı gücü vurgulamak üzere kullanıldı. Ülkemizde Atatürk’ün ilkelerini, düşüncelerini, davranışlarını ve düşünce yapısını benimseyen bir ideolojik terimin ismidir. Kemalizm, Atatürk’ün ilkelerinden, ülke bağımsızlığından ve ülkeyi yönetim şeklinden ayrılmak istemeyen kişilerin benimsediği bir düşünce yapısıdır.

Atatürkçülüğün Gelişimi

Atatürk devriminin gerçekleştiği dönemlerde izlenen yöntemler daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kuralları olarak ülkemize yerleşti. Bağımsızlık savaşlarının yerini bir ulus devlet halini aldığı bu kuralların tümü Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturdu. Devrim sürecinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu devrimin öncüsü tarafından ortaya çıkan bu kurallar, Atatürkçü düşünce sisteminin temellerini oluşturdu. Bu kurallar, Kemalizm ideolojisinin değişmez ilkeleri arasında yer alır. Tüm bu ilkelerin tamamına “Atatürkçülük” ya da “Kemalizm” adı verilir.

Atatürkçülük ve Kemalizmin Farklılığı

1950’li yıllarda Atatürkçülükle Kemalizm arasında bazı farklar bulunduğu söyleniyor. Atatürkün fikirlerini savunan düşünce tarzının Atatürkçülük olduğunu,

Kemalizm’in de Atatürkçülükten daha radikal bir düşünce ve ideolojiyi ifade ettiği düşünülmeye başlandı. Ama Atatürkçülük ve Kemalizm aynı fikirleri savunan ve aynı kaynaktan çıkan aslında iki aynı kavramdır.

Kemalizm, aynı zamanda Türkiye’nin çağdaşlaşma ideolojisidir. Bu ideoloji, Türk milletinin ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ideolojisidir. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ve temel ilkeleri ile ortaya çıkmıştır.