Kelp Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kelp Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı 

Haberin Devamı

Kelp kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Köpek 2- Enk 3- Kaniş 4- Çomar 5- İt 6- Seg

Kelp Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan kelp kelimesi, köpek anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen inkilap ise, köpekleşmek ve soysuzlaşmak demektir. Nefi'nin ''Tahir Efendi bana kelp demiş / İltifatı bu sözde zahirdir'' ile başlayan hicvi oldukça meşhurdur.

Kelp kelimesi, birçok tamlamada mecazi anlamıyla kullanılmıştır.

Örnekler:

1- Kelb-i mehcur - Bırakılmış, sahip köpek

2- Kelb-i Akur - Kuduz ve saldırgan köpek

3- Kelb-i Levsi - Kirli köpek

Kelp Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre kelp kelimesinin biri sözlük bir mecazi olmak üzere iki farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Bilimsel adı Canis lupus familiaris olan, golden, buldog ve kaniş başta olmak üzere 300'den fazla ırkı olan, memeli hayvan, köpek

Haberin Devamı

İkinci Anlamı: (Mecazen) - Elindekilerle yetinmesini bilmeyen, aç gözlü, muhteris

Kelp Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Kelp sözcüğü Osmanlı döneminde bir hakaret sözü olarak kullanılmıştır.''