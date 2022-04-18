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Kelp Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kelp Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı 

Kelp Ne Demek, Ne Anlama Gelir Kelp Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski metinlerde ''kelb'' şeklinde geçen bu kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin sözlük anlamı köpektir. Divan edebiyatında kelp sözcüğü, rakip anlamında kullanılmıştır. Aşığın sevgiliye kavuşmasındaki en büyük engellerden biri olan rakip, kelp ve it gibi kelimelerle betimlenmiştir. Kelp ne demek, ne anlama gelir? Sizin için örnek kelimelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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 Kelp kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Köpek 2- Enk 3- Kaniş 4- Çomar 5- İt 6- Seg 

 Kelp Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan kelp kelimesi, köpek anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen inkilap ise, köpekleşmek ve soysuzlaşmak demektir. Nefi'nin ''Tahir Efendi bana kelp demiş / İltifatı bu sözde zahirdir'' ile başlayan hicvi oldukça meşhurdur. 

 Kelp kelimesi, birçok tamlamada mecazi anlamıyla kullanılmıştır. 

 Örnekler:

 1- Kelb-i mehcur - Bırakılmış, sahip köpek

 2- Kelb-i Akur - Kuduz ve saldırgan köpek

 3- Kelb-i Levsi - Kirli köpek 

 Kelp Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

  Türk Dil Kurumuna göre kelp kelimesinin biri sözlük bir mecazi olmak üzere iki farklı anlama gelir: 

 İlk Anlamı: Bilimsel adı Canis lupus familiaris olan, golden, buldog ve kaniş başta olmak üzere 300'den fazla ırkı olan, memeli hayvan, köpek 

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 İkinci Anlamı: (Mecazen) - Elindekilerle yetinmesini bilmeyen, aç gözlü, muhteris 

 Kelp Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Kelp sözcüğü Osmanlı döneminde bir hakaret sözü olarak kullanılmıştır.''

 

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