Kelli felli ne demek, ne anlama gelir? Kelli felli kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Kelli felli kelimesi, uzun yıllardır dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan bu kelime, cümlede kullanıldığı şekline göre anlam kazanır.

Kelli Felli Ne Demek?

Kelli felli kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin anlamı ise, kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli kişi anlamında sıkça kullanılır. Günümüzde ise bu kelime, daha çok kel kişileri nitelemek için de kullanılıyor.

Kelli Felli Ne Anlama Gelir?

Kelli Felli kelimesi, gösterişli ve olgun kimse anlamına gelir. Aynı zamanda bu sözcük, kılık kıyafeti düzgün olan kişiler için de sıkça kullanılır. Dilimizde bu kelime, düzgün giyimli, olgun ve saçı şeyrek kişiler için sıkça kullanılıyor.

Kelli Felli Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kelli felli kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, Kılığı kıyafeti gösterişli, düzgün ve olgun kişiler anlamına gelir. Bu kelime, genellikle kelli felli şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı ise, kerli ferli şeklinde olması gerekir. Fakat pek çok kaynakta bu kelimenin, kelli felli şeklinde yazıldığı da görülür.