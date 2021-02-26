Kelin İlacı Olsa Başına Sürer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gündelik yaşam içerisinde kelin ilacı olsa başına sürer atasözü çok sık kullanılır. Özellikle herhangi bir soru karşısında cevap bulunamadığı zamanlarda, en etkili atasözleri seçenekler arasında yer almaktadır.

Kelin İlacı Olsa Başına Sürer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kendi derdi için çare bulamayan insandan aynı konu hakkında yardım istemek doğru değildir. Eğer bir konuda yardım isteniyorsa imkanları ve koşulları uygun olan kişilerden bu konuda bir yardım alınmalıdır.

Kelin İlacı Olsa Başına Sürer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kelin ilacı olsa başına sürer atasözünü cümle içinde hangi amaçla kullanılacaksa değerlendirilebilir. Aynı zamanda tek başına da kullanılabilecek bir atasözü olarak öne çıkıyor.

‘’Bu konuda sana yardımcı olamayacağım, sonuçta unutma ki kelin ilacı olsa başına sürer.’’