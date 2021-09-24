Kelebek Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Türkiye'de Kaç Çeşit Kelebek Vardır?

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Kelebeklerin vücutları renkli pullar ile örtülmüştür. Ancak bu pullar göz ile görülemez. Bu pulların uçları yassılaşıp genişleyerek kıl şeklindedir. Çok küçük sarsıntılar da bile zarar görebilirler. Bu nedenle kelebekler oldukça narin canlılardır.

Kelebek Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Kelebeklerde iki çift kanat bulunmaktadır. Kanat büyüklükleri türlerine göre farklılık göstermektedir. Bazı türlerde ve bazı türlerinde dişi bireylerinde kanat görülmemektedir. Ağız kısımları hortum şeklindedir ve emici özellikleri bulunmaktadır. Bu hortum kullanılmadığı zaman başın alt kısmında kıvrılmaktadır. Genellikle bal özleri ile beslenmektedirler.

Pek çok kelebek türü bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenleri ise şöyledir;

Leopard Lacewing (Cetosia Cyane)

Bu kelebek türü çoğunlukla Hindistan, Çin, Singapur ve Malezya'da görülmektedir. Kanatlarının dış kısımları sebebi ile dantel kanat anlamındaki Lacewing ismi verilmiştir.

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Great Mormon (Papilio Memnon)

Bu kelebek türü en fazla Güney Asya bölgesinde görülmektedir. Bu türlerin 140-150 mm kanat genişliği bulunur. Bu özellikleri nedeni ile Papilionida ailesinin en büyük türü olma özelliğine sahiptir.

Paper Kite - Large Tree Nymph ( Idea Leuconoe)

Güney Doğu Asya bölgesinde bulunan kelebek türlerinden bir tanesidir. Kanat genişliği ise yaklaşık 150 ile 170 mm arasında değişmektedir. Uçarken süzülmektedir. Bu nedenle kağıt uçurtma anlamındaki Paper Kite ismi verilmiştir. Diğer adı ise geniş ağaç perisi şeklindedir.

Clipper (Parthenos Sylvia)

Sri Lanka, Güney Hindistan, Yeni Gine, Güney Doğu Asya, Soloman Adaların yaşamaktadır. Kanatları genellikle 46 ile 48 mm arasında değişir. Genelde çürümüş meyve ile beslenmektedirler.

Common Rose (Pachliopta Aristolochiae)

Orta Çin, Filipinler, Srilanka, Hindistan gibi farklı bölgelerde yaşarlar. Gövdeli kırmızı kanatları ise siyahtır. Kanat genişlikleri ise 80 ile 100 mm arasında değişiklik göstermektedir.

Cruiser (Vindula Dejone)

Güney Doğu Asya, Filipinler ve Doğu Endonezya bölgelerinde yaşar. Dişilerinin üst kanat kısımlarında beyaz bir bant bulunur. Erkeklerin ise açık kahverengi bir rengi vardır.

King Crow (Euploea Phaenareta)

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Hindistan, Malezya, Singapur'da yerleşim göstermektedir. Kanat genişliği 90 ile 105 mm arasında değişiklik göstermektedir.

Glasswinged (Greta Oto)

Saydam kanatlara sahiptir. Kanatların çevresinde koyu bir çerçeve bulunur. Kosta Rika, Ekvator, Panama, Venezuela da yaygın görülür.

Giant Owl (Caligo Memnon)

Amazon Yağmur Ormanlarında yaşar. Ergin türleri çürüyen meyveler ile beslenmektedir.

Autumn Leaf (Doleschallia Bisaltide)

Çoğunlukla ormanlarda güneş alan bölgelerde yaşarlar. Görünüşü sebebi ile kuru yaprağa benzer. İsmi de buradan gelmektedir.

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Orange Migrant (Catopsilia Scylla)

Doğudan Kuzey Avusturya'ya kadar geniş bir alanda yayılmıştır. Genelde sıcakta uçmayı tercih etmektedirler.

Dark Blue Tiger (Tirumala Septentrionis)

Ormanlarda güneş gören yerlerde ve açık alanlarda yaşarlar. Hindistan ile Çin'de sıklıkla bu türe rastlanmaktadır.

Türkiye'de Kaç Çeşit Kelebek Vardır?

Türkiye'de yaklaşık 377 tür kelebek bulunur. Yani ülkemiz kelebek türleri bakımından oldukça zengindir. Kanada ile Amerika'da toplamda 700 kelebek türü bulunurken Avrupa bölgesinde 500 kelebek türü bulunur. Türkiye'de ise 380'e yakın kelebek türü bulunmaktadır. Bu türlerden 45'i ise endemik türlerdir.

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Ancak doğanın tahrip edilmesi sebebi ile kelebekler bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Ülkemizde Osmanlı Ateşi isimli kelebek türü tehlike altındadır. Bunun yanında Apollo, Mezopotamya Çokgözlüsü isimli türlerde tehlike altında bulunmaktadır.