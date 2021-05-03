Kelebek Ne Yer? Kelebekler Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kelebekler genellikle çiçek nektarlarıyla beslenir.

Kelebek Ne Yer?

Kelebekler, hayvanlar aleminin eklem bacaklılar çeşitlerinde yer alır. 25.000 farklı çeşitte kelebek bulunur. Antarktika bölgesinin dışında her yerde rastlanabilir. Kelebeklerin üstünde pulsu bir yapı bulunur. Bu yapılar kelebeklerin sahip olduğu yassı kıllardır. Böceklerde bulunan 6 adet bacak, kelebeklerde de bulunur. İki antene sahip bir hayvan türüdür. Kelebekler dünyada belli başlı görevlere sahiptir. Polenlerin bitkilere taşınmasında büyük rol sahibidir. Bu sayede sebzeler ve çiçekler yeni tohumlar üreterek hızlı bir gelişim gösterir.

Kelebekler yem olma korkusuyla yaşayan türlerdir. Kuşlar ve büyük böcekler için tercih edilen bir yiyecek türüdür. Kelebeklerin en belirgin özelliği soğukkanlı olmalarıdır. Herhangi bir neden dolayı vücut sıcaklıkları düştüğünde uçma eylemini gerçekleştiremiyorlar. Soğuk kış aylarını sevmeyen hayvan türleridir. Kış aylarında güvenli ve kapalı bir alan bularak kış uykusuna yatabilir. Genellikle uyudukları alanlar ağaçların soyulmuş ve boşluk oluşmuş alanlardır.

Kelebekler Nasıl Beslenir ve En Sevdiği Besinler Neler?

Bilindiği üzere kelebekler ilk olarak tırtıl olarak dünyaya gelir. Tırtıl zamanlarında bitki parçalarını kopararak beslenmeye çalışır. Tırtıllar gerekli besin ihtiyacını tamamen karşıladığında herhangi bir su ihtiyacı olmaz. Kelebekler uçabildikleri için daha kolay yiyecek bulabilirler. Her yere uçarak kontrol eder ve kendine uygun bir besin bulur. Yiyecek bulma alanı uçabildiği için oldukça geniştir. Kelebeklerin en sevdiği yiyecek çiçek nektarıdır.

Çiçek nektarı bulamadıkları zaman sıvılarla beslenerek besin ihtiyacını giderir. Kelebeklerin yemek yiyebileceği bir ağzı bulunmaz. Kelebeklerde iki adet hortum bulunur. Bu canlılar herhangi bir besinin tadına bakmak için ayaklarını kullanır. Ayaklarıyla tat alabilen canlıdır. Ayaklarıyla tat alma işlemini tamamladıktan sonra hortumlarıyla çekerler. Hortumlarını kullanmadıkları zaman genellikle kapalı tutarlar. Kelebekler kolay beslenebilen fakat her zaman av olma tehlikesi yaşayan canlılardır.