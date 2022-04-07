Kelebek formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir, nasıl çizilir?

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Yatırım yaparken takip edilmesi ve gereken kelebek formasyonu nedir? Kelebek formasyonu nasıl anlaşılır ve hangi bölgede alım yapmak gerekir.

Kelebek Formasyonu Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kelebek formasyonu borsayı takip edenler için önemli bir yatırım öngürüsü niteliği taşımaktadır. Kelebek formasyonu oluşumunda dip noktadan başlayan piyasa yükselmekte ve tepe noktaya ulaştıktan sonra tekrar düşmeye başlamaktadır. Orta seviye bir düşüşten sonra tekrar yükselişe geçen piyasa bir süre sonra dip noktasına kadar düşmektedir. “ M “ şeklinde oluşan piyasa çizgisinde dip noktadan sonra yükseliş başmakta ve bir önceki tepe noktanın da üzerine çıkmaktadır.

Kelebek formasyonu yükseliş trendini belirttiği gibi ters şekilde de oluşabilmektedir. Bu sefer de düşüşün geleceğini haber vermektedir. Kelebek formasyonu görüldüğü zaman yatırımcılar doğru noktada alım veya satım işlemleri gerçekleştirerek yüksek kazanç elde edebilmekte yada karını koruyabilmektedir.

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Kelebek Formasyonu Kuralları Nelerdir, Nasıl Çizilir?

Kelebek formasyonu oluşumunda piyasa önce güzel bir yükseliş ile tepe noktasına çıkmakta daha sonrasında ise gelen satış baskıları ile düşüş eğilimine girmektedir. Düşüşten sonra küçük bir yükseliş gerçekleştiren piyasa bir süre sonra tekrardan dip seviyelerine kadar inmektedir. Dip seviyelerinde gelen kar alımları ile piyasa tepe noktasını da aşacak şekilde yükseliş eğilimine girmektedir. Yükselen kelebek formasyonu denilen bu olay ile son dip yapılan yerden sonra yapılan alımlar en karlı alımlar olmaktadır.

Düşen piyasada kelebek formasyonu ise yükselenin tersine düşmeler sonucu değil yükselmeler sonucu oluşmaktadır. Bu kelebek fonksiyonunun tamamlanması ile de piyasanın hızlı bir düşüş yaşayacağı öngörülebilmektedir. Borsada iyi kazançlar elde etmek için grafikleri takip etmek ve oluşan formasyonları iyi okumak gerekmektedir. Kelebek formasyonu oluştuğunda doğru yerde yapılan alımlar ve satışlar yatırımcılara güzel kazançlar sağlamaktadır.