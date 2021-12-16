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Kuş türlerinden biri olan kelaynakların nesli tüketmen üzeredir. Nesli tükendiği düşünen kelaynak kuşları az da olsa pek çok kişi tarafından görülebiliyor. Henüz nesli tükenen bir kuş türü değildir.

Kelaynak Nesli Tükendi mi? (2021)

Dünyada yaşamına devam eden canlıların nesli tükenebiliyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan kelaynak kuşları insanların endişe etmesine neden oluyor. Herhangi bir canlının nesli tükenmesi durumu, doğanın tüm dengesini etkileyebiliyor.

Kelaynak kuşlarının nesil olarak tehlikede olduğu düşünülüyor. Kelaynak kuşlarının tam olarak nesli tükenmemiştir. Çok araştırılan kuş türlerinden olan ve doğada farklı ülkelerde görülebilen bir kuş çeşididir. Kelaynak kuşunun neslini korumak için günümüzde tüm dünyada yapılan çalışmalar ve araştırmalar en iyi şekilde devam ettiriliyor.