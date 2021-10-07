Kelaynak Nedir, Nerede Yaşar Ve Nesli Tükendi Mi? Kelayank Kuşu Ne Yer Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Haberin Devamı

Kelaynak kuşu hakkında bilgisi olan insanlar olduğu gibi bilgisi olmayan insanlarda bulunmaktadır. Bu yüzden kelaynak kuşunun özeliklerini bilmeniz yararlı olacaktır. Kelaynak kuşunun yaşam bölgesi, yediği besinler ve diğer özellikleri oldukça kolay bir şekilde öğrenilebilir. Bu özellikleri öğrendikten sonra kelaynak kuşu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız.

Kelaynak Nedir, Nerede Yaşar ve Nesli Tükendi mi?

Kelaynak, tüysüz bir kafa ve kırmızı yüze sahip olan oldukça değişik bir kuş türüdür. Kafasında tüyü olmaması ve yüzünün kırmızı olması fazlasıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca bu kuşun kıvrık ve uzun bir gagası olduğu da görülmektedir.

Kelaynak kuşları en çok kayalıklarda ve uçurumlarda yaşarlar. Bu kuşların kurak çöllerde veya kayalıklarda sık sık görüldüğü bilinmektedir. Bu yüzden kelaynak kuşları insanların olmadığı yerlerde daha çok görülmektedir.

Kelaynak kuşlarının dünya üzerinde görülmesi ise git gide azalmaktadır. Bu azalmanın en büyük sebebi kaçak ve yanlış avlanmadır. Bundan dolayı kelaynak kuşlarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedir. Nesli tükenmeye yakın olan kelaynak azda olsa görülmeye devam etmektedir. Tabi kaçak avlanma olduğu sürece bu kuşun çoğalması ve ileriki senelere daha çok sayıda girmesi oldukça zordur.

Haberin Devamı

Kelaynak Kuşu Ne Yer ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kelaynak kuşları doğada birçok besini tüketebilirler. En önemli yiyecekleri küçük hayvanlar ve böceklerdir. Özellikle çekirge, akrep, örümcek, yılan ve danaburnu kelaynak kuşlarının en sevdiği yiyeceklerdir. Buna benzer birçok hayvanı yakalayıp yiyen kelaynak kuşu ot ile beslenmez. Ancak aç kaldığı durumlarda bitki kökleri ve çeşitli tohumları yedikleri de görülmektedir. Zaman zaman ise çeşitli kuş türlerini de yerler.

Kayalık ve yarı çöl alanlarda yaşayan kelaynaklar birçok kuş türüne göre büyük bir yapıya sahiptir. Su, çamur ve karada rahatça yürüyebilir. Başlarının üzerinde tüy olmaması bu kuşa kelaynak adı verilmesini sağlamıştır.

- Kelaynak kuşları dünyanın birçok yerinde görülebilir. Ancak sayıları yavaş yavaş azalmaktadır. Bu azalmanın ileriki yıllarda daha çok olacağı düşünülmektedir.

- Afrika, Ortadoğu ve Türkiye kelaynakların yaşaması için ideal yerlerdir. Özellikle Fas, Türkiye ve Suriye kelaynaklar için en elverişli yaşam yerleridir.

Haberin Devamı

- Türkiye'de Şanlıurfa/Birecik taraflarında kelaynak görmek mümkündür. Tabi zaman geçtikçe kelaynak bulmak zorlaşmaktadır. Nesli azalan bu kuşun yaşam alanı ise gün geçtikçe daralmaktadır.

- Kayalıklarda ve uçurumlarda yaşamalarının yanı sıra sık sık böceklerle beslenirler.

- Yanlış tarım, kentleşme ve kaçak avcılık kelaynaklar için olumsuz sonuçlar doğmasına neden olmaktadır.

- Hem suda hem de toprakta rahatça hareket eden kelaynak kuşları göçmen kuşlar sınıfında bulunmaktadır.

- Kanat boyları 1,5 metreye kadar çıkabilmektedir.

Haberin Devamı

- Kelaynakların tek bir tür olduğu düşünülmektedir.

- Kelaynaklar ilk doğdukları zaman uçamazlar ve denge kurmakta zorlanırlar. Büyümeye başladıkça yuvada hareket rahat hareket ederler ve kendilerini geliştirirler.

- Kelaynaklar kırmızı suratları ile bilinirler ve tüysüz başları herkesin ilgisini çekmektedir.

- Aslında kelaynakların ilk doğdukları zaman kafalarında tüyleri bulunmaktadır. Bu tüyler bir süre sonra dökülür ve bilinen kelaynak ortaya çıkmış olur.

- Yaygın şekilde göç eden kelaynak kuşu nesli azaldıkça sınırlı bir alanda göç etmektedir.

Haberin Devamı

- Kelaynak kuşları yuvalarını Şubat-Mart ayları gibi yapmaktadırlar.