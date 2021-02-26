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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 02:50 | Son Güncelleme:

Kel Ölür Sırma Saçlı Olur Kör Ölür Badem Gözlü Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Kel Ölür Sırma Saçlı Olur Kör Ölür Badem Gözlü Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Özellikle kıymet bilinmeyen bazı durumlar için en güzel atasözlerinden biri olarak kel ölür sırma saçlı olur kör ölür badem gözlü olur atasözü öne çıkıyor. İşte kel ölür sırma saçlı olur kör ölür badem gözlü olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) üzerine incelemeler.

Uzun olmasına rağmen taşıdığı anlam ile beraber kel ölür sırma saçlı olur kör ölür badem gözlü olur atasözü oldukça sevilmektedir. Anlamını öğrenerek siz de amaca göre bu etkili ve güzel atasözünü değerlendirebilirsiniz.

 Kel Ölür Sırma Saçlı Olur Kör Ölür Badem Gözlü Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bazı insanlar ya da bazı cansız varlıklar kaybedildikten sonra değerlenir. Daha doğrusu değeri anlaşılır. Özellikle kaybedilmeden önce önemsiz ve ciddiye alınmayan pek çok insan veya eşya, kaybedilmesi ile beraber değeri daha iyi anlaşılır.

 Kel Ölür Sırma Saçlı Olur Kör Ölür Badem Gözlü Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Kel ölür sırma saçlı olur kör ölür badem gözlü olur atasözünü hem cümle içerisinde hem de tek başına gerektiği zamanlarda kullanabilirsiniz.

 ‘’Onun değeri çok geç anlaşıldı; sonuçta ne demişler kel ölür sırma saçlı olur kör ölür badem gözlü olur.’’

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