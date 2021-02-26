Kel Başa Şimşir Tarak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Şimşir tarak ise sert ve dayanıklı olması ile bilinmektedir. Şimşir tarağın bir diğer özelliği ise geçmiş dönemlerde kullanıldığından dolayı lüks bir eşya olarak görülmesidir. Bu eşya o dönemlerde hali vakti yerinde olan ve lüks eşyalara önem veren kişilerde ya da ailelerde bulunurdu.

Kel başa şimşir tarak atasözünün anlamı (TDK) nedir?

Kel başa şimşir tarak atasözünün anlamına bakıldığı zaman bu atasözü çok eski zamanlardan gelmektedir. Bu atasözünün çıkış yeri ise bir halk hikayesi olmuştur. Bu halk hikayesi içerisinde söylenen söz zaman içerisinde söylenerek atasözü haline gelmiştir. Anlamı ise; yoksul ya da hali kötü bir insanın, pahalı ve gereksiz şeyler almaya kalkışması gibi hallerde kullanılır.

Kel başa şimşir tarak atasözünün örnek cümle içinde kullanımı

Örnek cümle olarak şu cümle verilebilir; Çok fazla borcu olmasına rağmen en iyi bilgisayarı almış, kel başa şimşir tarak.