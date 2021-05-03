Keklik Ne Yer? Keklikler Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Keklikle doğada oldukça uygun yaşayabilen bir yabani hayvan olarak bilinmektedir. Kümeslerde üretimleri gerçekleşerek evcil keklikler üretilmektedir. Bugün hala bu hayvanlar avlanma ile tutulmaktadır. Fakat aşırı avlanma nedenle sayılır ve türleri oldukça azalmıştır.

Keklik Ne Yer?

Keklikle doğada yaban hayatına en iyi uyum sağlayan hayvanlar olarak bilinmektedir. Bu hayvan türleri kanatlı kuşlar sınıfında yer almaktadır. Genel olarak beslenmeleri böcek ve keneler olmaktadır. Özellikle on yıl öne Türkiye topraklarında aşırır avlanma nedeni ile kekelik sayısı azalmıştır. Bu nedenle kene sayısı artmıştır. Bu tarz bozulmalar nedeni ile bugün daha çok kümes hayvanı olarak kekelik üretilmektedir.

Kekliklerin etinden faydalanabilmektedir. Fakat et verimleri oldukça az olduğu için bugün sadece evcil hayvan olarak beslenmektedir. Bazı kekeliklerinde yumurtalarından faydalanılmaktadır. Kekelikler genellikle uçmayarak yere gezinip tek tek böcek ve buğdayları toplamaktadır. Bu nedenle pek çok canlı tarafında oldukça kolay avlanabilmektedir.

Keklikler Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Neler Olmaktadır?

Keklikler bugün pek çok kişi tarafında kümeslerde ve ev içinde kafeste beslenen bir hayvan olmaktadır. Bu hayvanın dağda en sevdikleri hayvanlar bazı tohumlar ve keneler olmaktadır. Bu nedenle bu hayvanlar hem avcı hem de toplayıcı beslenmektedir. Vücut yapılarının yağlanmaya meyilli olduğu için genel olarak tercih etkileri ve ne çok sevdikleri yiyecekler buğdaya gibi tohumlar olmaktadır.

Özellikle yavru kekeliklerin beslenmesi için oldukça küçük kırık buğdaylar alınması uygun olmaktadır. Bu hayvanlar henüz yemi dünyaya geldikleri için kursakları oldukça hızlı şişmektedir. Özelikler önlerine konulan tüm gıdaları bilmeden yedikleri için çatlama durumları olabilmektedir. Bu nedenle keklik besleyen bireylerin özellikle yavru kekliklere dikkate etmesinde fayda vardır. Özellikle keklikler susuz kalamayan ve oldukça dirençsiz bir hayvan olmaktadır.