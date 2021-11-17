Kekemelik nedir, neden olur? Kekemelik genetik midir, Tedavisi var mı? Tutuk kekemelik nasıl geçer?

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Kekemelik genellikle çocuklukta başlıyor. Akıcılık ve konuşma akışı ile ilgili olan kekemelik süresince önemli problemler yaşanır. Konuşma bozukluğu olan kekemelik de farklı tarzlarda olabilir.

Kekemelik Nedir?

Konuşma bozukluğu olarak bilinen kekemelik sık ve önemli problemleri içermektedir. Kekemelik sorunu ile karşılaşan kişiler genellikle günlük hayatta zorluk yaşarlar. Kekemelik, kelimelerin ve seslerin tekrarlanması ile oluşmaktadır. Kekemelik sırasında dengesiz bir konuşma hızı olmaktadır. Bazı durumlarda duraklama olurken heceler de hızlı bir duraklamalar ile söylenir. Kekemelik genel olarak 2 ve 6 yaş arasındaki çocuklarda sık sık görülmektedir. Çocukların yaklaşık yüzde 25'inde ise kekemelik yetişkinlik dönemine kadar geçebilmektedir. Çocuklarda gelişim ilerledikçe kekemelik de geçecektir. Kekemeliğin devam etmesi durumunda erken müdahale edilerek bu durum önlenmelidir.

Kekemelik Neden Olur?

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Kekemeliğin birbirinden farklı sorunları ortaya çıkabilir. Ailesinde kekemelik öyküsü bulunan kişilerde kekemelik daha sık görülebilir. Bazı çocuklarda beyindeki dil ve konuşma bölümlerinde kalıtsal anormallikler bulunması halinde ebeveynlerdeki bu kalıtsal bozukluk çocuklara da geçmektedir. Normal gelişim esnasında çocuklarda kekemelik sık görülebilir. Bunun yanı sıra şiddetli duygusal travmalar sırasında travma psikojen kekemeliğe yol açar. İnme ve travma gibi pek çok nedenden dolayı beyin yaralanmaları da nörojenik kekemeliğe yol açan etkenler arasında olur.

Kekemelik Genetik midir?

Kekemelik bazı durumlarda genetik olabilir. Genetik faktörler de kekemeliğin nedenleri arasında gösterilmektedir. Kalıtsal anormallikler nedeni ile kekemelik ebeveynlerden çocuklara aktarılabilir. Kekemelik genetik olarak aktarılabilmektedir. Kekemelik her yaştan çocuk ve yetişkinlerde görülebilir. Dil becerilerinin geliştiği sırada ortaya çıkan genetik faktörler de kekemeliğe neden olur.

Kekemelik Tedavisi Var Mı?

Kekemelik olarak bilinen konuşma bozukluğunun tedavisi bulunmaktadır. Kekemelik erken tedavi ile çözümlenebilir. Çocuklarda kekemelik durumlarının hepsinde tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Bazı durumlarda kekemelik kendi kendine ortadan kalkar. Çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından kontrol edilen çocuklarda doğru tedavilere başlanır. Kekemelik tedavisinde bazı farklı yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar belirlendikten sonra doğru tedavi yöntemi uygulanır. Tedavi kekemeliği ortadan kaldırmasa bile kişilere önemli beceriler kazandırabilir.

Tutuk Kekemelik Nasıl Geçer?

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Tutuk kekemelik vakalarında doğru tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Özellikle konuşma terapileri ile birlikte çocukların özgüveni de artar. Konuşmadaki kesintileri de konuşma terapileri ile atlatılabilir. Konuşma terapisi ile konuşma hızı ve nefes desteği kontrol edilir. Belirgin kekemeliği olanlar da konuşma terapisi almalılar. Kekemelik sorunlarının çözümünde ebeveyn ve çocuk etkileşimi de çok önemlidir. Evde doğru teknikler kullanılarak çocuğun kekemelik ile başa çıkmasına yardım edilir. Anne ve babalar çocuk psikiyatristinin önerilerini dikkate almalılar. Kekemelik aynı zamanda stres, endişe ve özgüven sorunlarının çözümüne yardımcı olunması için bilişsel davranışçı terapi uygulamaları gerçekleştirilebilir.

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Kekemelik teşhisinde genel olarak ses, dil ve konuşma bozuklukları test edilmektedir. Kekemelik fark edildiğinde mutlaka uzman bir hekime görünmek gereklidir. Kekemeliğin hangi koşullarda ortaya çıktığı ve kekemelik davranışının analizi de gerçekleşmelidir. Bunun yanı sıra kekemelik öyküsü de ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Kekemelik yaşayan çocuğun başka bir dil problemi yaşayıp yaşamadığına bakılmalıdır. Kekemelik tanısı konulduktan sonra kişiye uygun bir tedavi yöntemi belirlenmelidir. Bu sayede kekemeliğin de çözümü gerçekleşir. Bireylere uygun olan tedavi yapılarak küçük yaşlardaki çocuklarda kekemeliğin sürekli hale gelmesi önlenir.