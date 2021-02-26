Kefenin Cebi Yok atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Maddesel dünyayı çok da ciddiye almamayı gösteren en güzel atasözlerinden biri kefenin cebi yok cümlesidir. Sadece bunun için değil, ayrıca insanlara iyilik yapmak ve benzeri durum için de zihin açıcı bir atasözüdür. İşte kefenin cebi yok atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.
Özellikle aşırı cimrilik yapan pinti insanlar için bu atasözü yaygın olarak kullanılmaktadır. Elini cebine atmayan ve ayrıca bu dünyayı çok fazla önemseyen kişiler adına da kullanılabilmektedir.
Kefenin Cebi Yok Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Ölümle sonlanacak olan bu hayattan hiçbir şey diğer tarafa götürülemeyecek. Burada kazanılan tüm mal ve mülk ile para yine burada kalacak. O yüzden hırsların kurbanı olmak yerine maneviyata da önem vermek gerekmektedir.
Kefenin Cebi Yok Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Kefenin cebi yok atasözü gündelik yaşamda yaygın kullanılan en güzel ve özel atasözleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda cümle içerisinde veya tek başına da kullanılabilecek bir atasözüdür.
‘’İş hayatına bu kadar çok kapılmamalısın, sonuçta kefenin cebi yok.’'