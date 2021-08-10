Kedinin Cinsiyeti, Yaşı Ve Hamile Olduğu Nasıl Anlaşılır? Kedinin Erkek Mi Dişi Mi Olduğunu Öğrenme

Kedilerin cinsiyetini öğrenmenin bazı detayları bulunuyor. Kedilerin kuyruk kısmına bakılarak, cinsiyeti hakkında bir fikir sahibi olmak mümkündür.

Kedinin Cinsiyeti, Yaşı ve Hamile Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Kedilerle ilgili merak edilen konular genellikle internet ortamında araştırılıyor. Kediler hakkında merak edilen konulardan biri de, cinsiyetleridir. Kedilerin bilindiği üzere hem dişileri hem de erkek türleri bulunuyor. Kedi sahibi olan veya sahiplenecek olan kişiler ilk olarak cinsiyeti hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kedilerin cinsiyetini öğrenebilmek için bazı püf noktalar vardır. Bireyler kedilerin kuyruk kısmını detaylı olarak inceleyerek cinsiyet hakkında doğru bir sonuca ulaşabilir. Kuyruk kısmı kedilerin cinsiyetini gösteren bölgedir.

Kuyruk kısmına bakıldığında erkek mi dişi mi olduğu kolayca anlaşılır. Kedilerin yaşını öğrenmek isteyenler, hangi detaylara dikkat edeceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Kedilerin yaşını öğrenebilmek için kedilerin fiziksel olarak incelenmesi gerekir. Fiziksel tüm detaylar, kedilerin yaklaşık olarak yaşını gösterecektir.

Kediler bebek dişlerler dünyaya gelir ve bir süre sonra dişleri dökülmeye başlar. Yaklaşık 6 ay sonra dökülen dişlerin yerine yeni dişler çıkar. Bireyler kedilerin dişlerinin yapısına veya rengine bakarak kedilerin yaşları hakkında bir fikir sahibi olabilir.

Kediler belirli dönemlerde çiftleşerek üreyebilir. Bir kedinin hamile olduğunu anlamanın bazı yöntemleri bulunuyor. Kediler hamile kaldıktan sonra farklı bir şekilde davranış sergiler. Genel anlamda çok sinirli olan bir kedi, hamilelik döneminde çok uysal olabilir. Çok uysal olan bir kedi de, hamilelik döneminde çok sinirli olabilir. Görülen iki durumda ele alınarak, kedilerin hamile olup olmadığı kolayca anlaşılabilir. Hamile olan bir kedinin pek çok davranışı değişiklik gösterecektir. Hamile olan kedinin yemek düzeni de doğru orantılı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kedinin Erkek Mi Dişi Mi Olduğunu Öğrenme

Bir kedinin cinsiyetini öğrenmek için kişiler birçok yöntem deneyebiliyor. Özellikle yavru kedilerin cinsiyetini öğrenmek oldukça kolaydır. Kişiler kedilerin kuyruklarını detaylı olarak inceleyerek, cinsiyet hakkında bilgi sahibi olabilir. Yavru kedilerde 6 hafta zamana kadar testi görmek mümkün değildir. Testis görme durumunda, kedilerin erkek olduğunu anlamak mümkündür.

Genital açılışı da cinsiyet belirlemenin püf noktaları arasında yer alıyor. Genital açılışın çok yüksekte olması ve anüse yakın olması kedilerin dişi olduğunu gösterir. Eğer anüse uzak ise, kedilerin erkek olduğunu anlamak mümkündür. Uygulanacak olan metotlarla, kedilerin cinsiyeti kısa süre içinde belirlenebilir.