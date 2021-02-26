Kedinin Boynuna Ciğer Asılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kedinin boynuna ciğer asılmaz atasözü, güvenilir olmayan kişilere karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan bir atasözü olarak ifade edilebilir. Siz de ne anlama geldiğini öğrendikten sonra cümleleriniz de en doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Kedinin Boynuna Ciğer Asılmaz Atasözünün Anlamı

Kedinin Boynuna Ciğer Asılmaz atasözü, herhangi bir emaneti ya da bir işi bu konuda usta olmayan veya kendi çıkarlarını gözetecek olan kişilere bırakmanın doğru olmadığını anlatmak için kullanılmaktadır. Güvenemeyeceğiniz kişilere herhangi bir şeyin emanet edilmemesi gerektiğini anlatan bu atasözü oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Siz de güvenmediğiniz kişilere hiç bir şey emanet etmemelisiniz.

Kedinin Boynuna Ciğer Asılmaz Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Arabanı tanımadığın bir tamirciye emanet edemezsin, kedinin boynuna ciğer asılmaz.