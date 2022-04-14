Kediler üşür mü? Balkonda, karda, yıkanınca ve yazın yavru kediler üşürler mi

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Evcil hayvanlardan biri olan kedilerin kendine özgü özellikleri vardır. Kedileri araştıranlar kedilerin üşümediğini düşünebiliyor. Kediler diğer canlılar gibi soğuktan etkilenebilen canlı türleridir.

Kediler Üşür mü?

Canlılarla ilgilenen kişilerin bazı konularda araştırma yaptığı görülüyor. En çok merak edilen canlılar arasında ise kediler bulunuyor. Kedilerin yapısı gereği üşüyüp üşümediği merak ediliyor. Kedilerin yapısına bakıldığında oldukça fazla tüylü olduğu görülüyor. Her ne kadar çok tüyleri olsa da kediler üşüyebilir. Soğuk havalarda kediler soğuktan etkilenir ve tüyleri yetersiz kalabilir. Kedilerin üşümediği düşüncesi yanlış bir bilgidir. Kediler de diğer canlılar gibi soğuktan etkilenebilen canlılar arasındadır.

Soğuğun artmasıyla birlikte sokakta olan kediler sığınacak sıcak bir yer arayışı içine girer. Kedilerin vücut ısısı her ne kadar yüksek olsa da, soğuktan kolay etkilenebilen canlılardır. Kedilerin çok soğuk ortamlarda bulunmaması gerekiyor. Soğuk zamanlarda kedilerin sığınabileceği kapalı alanların oluşturulması gerekiyor. Kediler soğuktan etkilenerek sağlık sorunları yaşayabiliyor. Sağlık sorunlarının önüne geçmek için, kedilerin soğuktan korunması gerekiyor.

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Balkonda, Karda, Yıkanınca ve Yazın Yavru Kediler Üşürler mi?

Yavru kediler herkesin sevimli bulduğu canlılardır. Yavru kediler yetişkin kedilere göre daha hassastır. Özellikle soğuk zamanlarda yavru kediler ısınmayı ihtiyacı isteyebilir. Balkonlarda duran kediler de soğuktan oldukça fazla etkilenebiliyor. Yavru kediler ilk sahiplenildiğinde yıkanabiliyor. Yavru kediler yıkandıktan sonra iyi bir şekilde kurutulmalıdır. Her ne kadar tüyleri olan bir canlı olsa da, yıkanma sonrasında çok iyi kurutulması gerekiyor. Yavru kedilerin bünyesi çok kuvvetli olmadığından, kolayca hasta olabilirler. Yavru kedilerin üşümeme gibi bir durumu söz konusu değildir.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kedilerin üşüme gibi bir durumu söz konusu olmuyor. Kediler genellikle kış aylarında yaşanan soğuk havalardan etkileniyor. Yaz aylarında yıkanan yavru kediler hava sıcaklığına bağlı kalmaksızın en iyi şekilde kurutulması gerekiyor. Sadece yavru kediler de değil, yetişkin kediler için de aynı durum geçerlidir. Kış aylarında yağan karlar kedilerin üşümesine neden olur. Kediler kar yağdığında ısınmak için kapalı bir alan arayarak kendilerini korumak ister. Soğuk zamanlarda kedilerin üşümesi normal bir durumdur.