Kediler süt içer mi ve süt içerse ne olur?

Haberin Devamı

Kediler en çok sevilen canlı türlerinden biridir. Kedilerin beslenmesi gelişmesi için oldukça önemlidir. Kedilerin süt içmesi normal bir durum değildir. Kedilerin süt içmesi bağırsaklarında büyük sorunlar oluşturur.

Kediler Süt İçer mi ve Süt İçerse Ne Olur?

Kedilerin bünyesi diğer canlılara göre farklı olabiliyor. Kediler evcil hayvanlar arasında bulunuyor. Evlerinde kedi besleyenlerin öğrenmek istediği bir takım bilgiler bulunuyor. Sadece evde beslenen değil, dışarıda olan kedileri de ilgilendiren bazı konular bulunuyor. Kişiler kedileri duyurmak için farklı besinler verebiliyor. Fakat her ne kadar kedi aç olsa da, her besin verilmemelidir. Kedilere uygun besinler tercih edilmelidir.

Kedileri süt vermek onların bağırsak sistemini zorlayacaktır. Kedilerin bağırsaklarında laktozu sindirecek bir enzim bulunmuyor. Sütlerin içerisinde bulunan laktoz, kedilerin bağırsaklarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle yavru kediler görüldüğünde süt verilme fikri oluşabiliyor. Sağlık açısından bakıldığında kedilere süt verilmemesi gerekiyor. Sütün içerisinde bulunan laktoz, kedilerin bağırsaklarını doğrudan etkileyebiliyor.

Haberin Devamı

Olumsuz durumlar ortaya çıkararak, kedilerin bağırsaklarında sorunlara yol açıyor. Kedilere her zaman mama verilmesi tercih ediliyor. Kedilere özel olarak hazırlanan mamalar tercih edilebilir. Evde veya sokakta olan kedilere süt verilmesi uygun bulunmuyor. Kedilerin aç olduğu düşünülüyorsa, kedilere özel olan kedi mamaları kullanılmalıdır. Kedi mamalarının içerisinde kedilerin beslenmesine yardımcı olacak maddeler bulunuyor. Süt çok zorda kalmadıkça verilmemesi gerekiyor.