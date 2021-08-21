Kediler Salatalıktan Neden Korkar? Kedilerin Salatalıktan Korkmasının Sebebi

Birçok farklı videoda özellikle kedilerin salatalıktan korkması ile beraber titremesi pek çok insanı güldürmektedir. Ancak aynı zamanda kedilerin salatalıktan bu kadar fazla korkması merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Elbette bunun belli başlı bazı sebepleri var ve bu sebepler nedeniyle, kediler bir anda gördükleri salata nedeniyle korkuya kapılabiliyorlar.

Kediler Salatalıktan Neden Korkar?

Kedilerin salatalıktan korkması aslına bakılırsa genetik olarak ortaya çıkan bir durumdur. Zira kedilerin yılan ve benzeri yırtıcı hayvanlara karşı ani refleks hareketleri ortaya çıkar. Özellikle bu tür hayvanlardan korktukları için refleks ve irkilme duyuları barındırdıkları söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı muz ve salatalık gibi uzun, ince cisimlerden kediler anlık bir tepki vererek korkar.

Kedilerin Salatalıktan Korkmasının Sebebi

Birçok farkı sebepten dolayı kedilerin salatalıktan korktuğunu söylemek mümkün.

- Öncelikle genetik olarak yılan ve benzeri gibi yırtıcı hayvanlardan korktuğu için salatalıktan korkmaktadır.

- Aynı zamanda insanların kedilerin arkasına gizlice salatalık bıraktığından dolayı ani bir korku ortaya çıkar.

- Kedilerin bul cisimleri özellikle yırtıcı bir hayvan olarak gördükleri için ani korku ile tepki verirler.

Genel anlamda bu ve benzeri sebeplerden dolayı kediler salatalıklardan korkarak ani bir gerilme dürtüsü yaratır. Aynı zamanda savunma mekanizmaları çok güçlü hayvanlar oldukları için, hızlı bir refleks hareketi gösterebiliyorlar. Bir anda arkalarında veya sağa ile sol taraflarında salatalık gördüğü zaman, ne yapacaklarını bilmeden ani bir refleks ortaya çıkarırlar. Genel olarak bu sebeplerden dolayı kedilerin korktuğunu söylemek mümkün.