Kediler regl olur mu? Kediler adet ne zaman adet olur ve nasıl anlaşılır

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Kediler genellikle ev hayvanı olarak beslenilen ve arkadaşlık kurulabilen hatta ev haşerelerini yakalamada da usta olan hayvanlardır. Bununla beraber kedilerin insanlar gibi regl olma özelliği de bulunmaktadır. İnsanlar gibi regl dönemlerinde bir kan akışı görünmese de bazı durumlarda kedilerin adet oldukları anlaşılmaktadır.

Kediler Regl Olur mu?

Kediler insanlarda olduğu gibi üreme dönemlerine girdikleri zaman regl kanaması görülmez. Bunun yanı sıra dişi kediler kızgınlık dönemlerine girdikleri zaman kanama yerine kahverengi bir sıvı gelebilmektedir. Dolayısıyla kediler de tüm memeli canlılar gibi belli dönemlerde regl olurlar. Fakat kedilerde regl dönemi köpek ve insan türlerinden farklı bir şekilde işlemektedir.

Kediler Adet Ne Zaman Adet Olur ve Nasıl Anlaşılır?

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Kediler cinsel olgunluğa yaklaşık olarak 6 aylıkken erişirler. Dolayısıyla 6 ayını dolduran kediler genellikle adet olmaya başlamaktadır. Fakat bu adet insanlardaki gibi ya da regl kanaması açıkça görülen hayvanlarınki gibi değil gizli bir adet dönemi geçirmektedirler. Bu sebeple adet dönemindeki kedilerin kanaması gözle görülür cinsten değildir.

Aynı zamanda kedilerde adet kanaması görülmez ve dışa yansıyan bir kanama olmamaktadır. Bununla birlikte kedilerin adet olduklarının belirtileri şunlardır:

- Kızgınlık dönemlerinde olurlar.

- Çok fazla miyavlama sesi çıkarırlar.

- Bu dönemlerinde özellikle sahiplerine, masa ve tabure ayaklarına sürünürler.

- Kapı kenarlarına koku bırakma gibi işlemlerin kedilerin adet olduklarının anlaşılmasında etkili unsurlardır.

Dişi Kedilerin Kızgınlık Dönemi (Adet Dönemi) Nasıl Atlatılır?

Kedilerin kızgınlık yani adet olduğu dönemlerde yapılacak bazı işlemler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kişinin dişi kedisinin bir erkek kedi ile çiftleşmesini sağlaması gerekir. İkinci olarak ise sahiplenilen dişi kedinin erkek kedilerden uzak tutularak gebe kalmasına engel olmaktır.

Bunun yanında eğer kişi dişi kedisini her adet döneminde çiftleştirdikten sonra doğacak olan yavrulara bakabilecek durumda ise çiftleştirmesi kedi için önemlidir. Fakat kişinin doğacak yavrulara bakma gibi bir durum söz konusu değil ise kediyi bu dönemin sıkıntılarından kurtarmak adına kısırlaştırması doğru bir tercih olacaktır.