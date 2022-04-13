Kediler peynir, yumurta ve zeytin yer mi? Yerlerse ne olur

Haberin Devamı

Kedilerin peynir, yumurta ve zeytin yemelerinde herhangi bir sorun bulunmaz. Yalnızca bu besinleri az miktarda ve yumurtayı da pişmiş bir şekilde tüketmeleri gerekmektedir.

Kediler Peynir Yer mi?

Kedilerin peynir yemesi birçok hayvan sever tarafından merak edilmiş ve tartışma konusu olmuş bir konudur. Kedilerin beslenmesinde peynirin büyük bir zararı bulunmaz. Aşırıya kaçılmadığı sürece kedilerin azar azar peynir yemesinde hiçbir problem bulunmaz. Kedilerin peynir yemesindeki en önemli nokta peynir tuzsuz olmasıdır.

Kedilere verilen peynirlerin mümkün olduğunca yağsız ve tuzsuz tercih edilmesi gerekir. Eğer kedilere peynir verilecekse bunun tuzsuz, yağsız olması ve küçük parçalar halinde kedilere verilmesi gerekir. Kedilere peynir verirken kedinin süte olan alerjisini de bilmek gerekir. Bazı kedilerin süte ve süt ürünlerine alerjisi olduğundan zararlı olmaması için bunun öğrenilmesi gerekir.

Haberin Devamı

Kediler Yumurta Yer mi?

Kedilere verilen besinler arasında en merak edilenlerden biri de yumurta verilmesidir. Kedilere yumurta vermekte herhangi bir problem olmadığı bilinmektedir. Yumurtanın da kedilere verildiğinde ölçülü olarak verilmesi gerekir.

Ölçülü olarak kedilere yumurta verilmesi onlar için yararlıdır ve almaları gereken bir besindir. Yalnız kedilere yumurta verilirken çiğ değil pişmiş olarak verilmesi gerekir. Kedilere yumurtanın faydası vardır fakat pişmiş olarak verilmesi gerekir. Çiğ olarak verilen yumurtanın hiçbir vitamini olmadığından herhangi bir faydası da olmaz.

Kediler Zeytin Yer mi?

Kediler için zeytin verilip verilmeyeceği de merak edilen besinler arasında bulunmaktadır. Zeytinin kedilere herhangi bir zararı bulunmamasına karşın herhangi bir faydası da yoktur. Bu nedenle kedilere zeytin verilmesi çok fazla tercih edilmez. Eğer zeytin verilecekse çekirdeklerine mutlaka dikkat etmek ve az sayıda zeytin yedirmek gerekir. Kediler için zeytin tüketiminin minimum sayıda tutulması gerekmektedir.

Kediler Peynir, Yumurta ve Zeytin Yerlerse Ne Olur?

Kediler için gerekli olan besinler bulunmaktadır. Peynir, yumurta ve zeytin kediler için çok önemli pesinler değildir. Bu besinler kedilere verilecekse mutlaka az miktarda ve küçük parçalarla verilmelidir. Özellikle yumurta verilirken yumurtanın mutlaka pişmiş olarak verilmesi gerekir. Kediler peynir, yumurta ve zeytin yerlerse herhangi bir problem meydana gelmez fakat dozunda dikkatli olmak gerekir.