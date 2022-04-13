Kediler neden titrer? büyük ve küçük kediler uyurken neden titrerler

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Günlük hayatta karşılaştığımız kedilerin çoğu kez titremeleri ile karşılaşmaktayız. Fakat bunun nedeni pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bazen kedilerin titremesi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Kediler Neden Titrer?

Kediler de aynı insanlar gibi titreyebilmektedir. Bu çoğu zaman üşümesi nedeniyle, çoğu zaman da sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Kedilerin yaptıkları davranışların bir sebebi bulunur. Kedilerin istemsiz olarak titremesi çoğu zaman normal karşılanmaz. Özellikle kış mevsiminde kedilerin titremesi üşümesinden kaynaklanabilir. Fakat üşüme dışında görülen titremelerin altında yatan nedenlerin bakılması gerekir.

Kedilerde kan şekerinin düşmesi hipoglisemi olarak adlandırılır. Bu hastalığın belirtilerinden birisi de titremelerdir. Kediler uzun süre yemek yemediyse titremeler görülebilir. Bunun dışında kedilerin vücut sıcaklığının aşırı yükselmesi sonucunda da titremeler görülebilir. Vücut sıcaklığının 41 derece olması durumunda hipetermi ortaya çıkmaktadır. Ateş sonrası görülen titreme sonrasında mutlaka kedilerin veteriner hekime gönderilmesi gerekir.

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Bazı nedenlerden dolayı kedilerin çektiği acılarda da titremeler görülebilir. Bunun fark edilmesi sonrasında ağrı ve acı olan yer bulunmalı ve çözüm yaratılması gerekir. Ayrıca kedilerin stresli olması ve endişeli olması durumunda da titremeler sıklıkla görülmektedir.

Büyük ve Küçük Kediler Uyurken Neden Titrerler?

Kediler pek çok nedenden dolayı titremeye başlarlar. Özellikle kedilerin neden titrediğini öğrenmek çok önemlidir. Bazı hastalıkların habercisi olduğu için mutlaka veterinere götürmek gerekmektedir. Bunun dışında büyük ve küçük kediler uyurken de titreyebilir. Bu titremelerin pek çok nedeni olabilir. Büyük ve küçük kedilerin titremesinin nedenleri şunlar olabilir:

- Uyku esnasında vücut ısısında düşüş yaşanması kedilerin titremesine neden olabilir.

- Kedilerin zehirlenmesi uyku sırasında titremelere sebep olur.

- Kedilerin göğüslerindeki ağrı da kedilerde titremelere neden olur.

- Kedilerdeki epilepsi hastalığının bulunması da titremelerine neden olur.

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- Uyku esnasında sıra dışı bir koku alması veya ses algılaması sonucunda titremeler görülebilir.

- Uyku sırasında algılanan koku veya sesten dolayı hareket edebilme eylemi de vücutta titremelere neden olur.

Kediler uyku esnasında iki çeşit uyku evresi yaşarlar. Bunlar REM ve non-REM evreleridir. Derin uyku esnasında titremeler, kulak oynatma ve gözleri hareket ettirme gibi durumlar görülebilir. Bu nedenle kedilerin uyku sırasında titremesi her zaman bir hastalığın habercisi olmayabilir.